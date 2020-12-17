شكرا لقرائتكم خبر عن إله القمر في الصين القديمة يعود إلى الأرض.. ما القصة؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصبحت الصين ثالث دولة في العالم تجمع عينات من على سطح القمر، مكررة إنجاز الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي سابقا، التي تحقق في سبعينات القرن الماضي.

وأعلنت إدارة الفضاء الوطنية الصينية (CNSA)، أمس الأربعاء، عن هبوط المسبار الصيني «تشانج إيه – 5» «Chang'e-5» إلى منطقة منغوليا الداخلية بشمال البلاد، عائداً من رحلة إلى القمر، استغرقت 3 أسابيع.

ويتكون «تشانغ إيه – 5» من أجزاء عدة، هي مركبة مدارية (بقيت في مدار القمر خلال تنفيذ المهمة)، ومركبة هبوط قمرية (حطت على سطح القمر)، ووحدة صعود (من السطح إلى مدار القمر).

انطلق المسبار «تشانج إيه»-المسمي على اسم إلهة القمر الصينية القديمة- من موقع إطلاق مركبة الفضاء وينتشانغ في جزيرة هاينان في جنوب الصين في 24 نوفمبر، وهبطت إلى سطح القمر في مطلع ديسمبر الجالي، على سهل حمم بركانية ضخمة تعرف باسم Oceanus Procellarum، أو «بحر العواصف». حيث تتكون تلك المنطقة من بحر من المواد المنصهرة.

وسيتم نقل الكبسولة العائدة مع المسبار -التي تحمل العينات- إلى بكين، لعمل تحليل ودراسات عليها ويمكن أن تساعد العينات من هذه المنطقة العلماء على معرفة المواد المكونة للقمر.

وقال بي تشاويو، نائب المدير «إدارة الفضاء الوطنية الصينية» في تصريحات لوكالة الأنباء الصينية الرسمية «شينخوا»، إن الصين ستوفر أيضًا بعض العينات للعلماء في دول أخرى، قال باي إن العلماء الصينيين يضعون بالفعل خططًا لاستكشاف القمر في المستقبل- بما في ذلك مشروع لبناء محطة بحث علمي على القمر، وأعرب عن أمله «في التعاون مع الدول الأخرى لبناء محطة البحوث العلمية القمرية الدولية، والتي يمكن أن توفر منصة مشتركة للاستكشاف العلمي على القمر والتجارب التكنولوجية».

لكن الصين ليس لديها السبق في هذا الإنجاز، ففي السبعينات كان التنافس على أشده بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي، على جلب عينات من القمر.

وعلى مدى ست رحلات جوية من عام 1969 إلى عام 1972، ضمن برنامج أبولو للفضاء، والذي كان له الفضل في أن تطأ أول أقدام البشر على سطح القمر، وأستطاعت واشنطن جمع 382 كجم من الصخور والتربة.

الأتحاد السوفيتي من جانبه أرسل ثلاث بعثات آلية ناجحة في السبعينيات، لجمع عينات كان أخرها «لونا 24» في عام 1976، التي جمعت 170.1 جرامًا، لتكون بذلك الصين أول دولة تجمع عينات من القمر في العالم منذ 44 عام.