شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. انطلاق فعاليات تحدي أفريقيا لإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انطلقت فعاليات تحدي أفريقيا لإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي رسميًا خلال الحفل الختامى لمؤتمر «أي تربل أي» الدولي للذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، وذلك بالتعاون مع العديد من الشركاء الإقليميين والمحليين في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومنهم: أكاديمية البحث العلمي، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بهدف إعداد كوادر مؤهلة في المجال التقنى والإسراع في عملية التحتول الرقمي.

ويعد تحدي إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي هو برنامج لبناء وتبني قدرات طلاب المراحل الثانوية والجامعية والأعمال الناشئة من ذوي الأفكار المبدعة، وذلك في مجالات إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي وغيرها من المجالات ذات الصلة، حيث يوفر البرنامج للمشاركين فيه التدريب وورش العمل، كما يقدم لهم كل ما يحتاجونه من دعم، بعد أن يتلقى المشاركون التدريب، سيتنافسون في النهائيات المحلية، وبعد ذلك، سيتأهل الفائزون من كل دولة لدخول النهائيات الإقليمية، والتي تُعقد سنويًا في دبي.

وقال آندي تشن، رئيس IEEE TEMS: «إننا في TEMS نركز على الأشخاص، وشعارنا الجماعي هو: «قادة يعملون على إتاحة المنتجات/الخدمات باستمرار»، وإلى جانب التكنولوجيا، فنحن بحاجة إلى مواهب متفردة للإبداع وريادة الأعمال، وهو ما يعتبر مهمًا لخلق منتجات وخدمات تؤثر في المجتمع.

وقال المهندس أحمد البحيري، مؤسس

WAKANDAI Ventures، إن شركته ملتزمة بتوفير حلول وتطبيقات خاصة بإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي للمجتمعات الأفريقية.

وقال أحمد مكي، رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لـ Benya Capital: «Benya Ventures، التي هي بمثابة اليد اليمنى لــ Benya Capital التي تحفز الأعمال الناشئة وتتبنى التكنولوجيا وتقدم التمويل بإخلاص، مشيرًا إلى إن Benya Capital تتعهد بتمكين التحول الرقمي في الدول الأفريقية وتوحيد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا رقميًا».

فعاليات تحدي أفريقيا لإنترنت الأشياء

فعاليات تحدي أفريقيا لإنترنت الأشياء