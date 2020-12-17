فوائد شرب عصير الكركم صباحاً ستذهلك معرفتها

تتعدّد فوائد المشروبات الصحيَّة على الريق، لذا يُنصح تجنب شرب الصودا أو مشروبات الطاقة أو القهوة على الريق، إذ يمكن أن تسبب هذه المشروبات الجفاف الشديد والتوتر في الصباح، وهناك العديد من المشروبات التي لها تأثير فعًّال في صحة الجسم إذا شُربت على الريق، ومن هذه المشروبات؛ عصير الكركم.

الكركم هو أحد أنواع التوابل الشائعة الاستخدام حول العالم، والتي من الممكن استخدامها إما كنوع من التوابل المنكهة للطعام أو كمكون غذائي مفيد.

استخدم الكركم منذ القدم لعلاج العديد من المشاكل، لإحتوائه على مجموعة كبيرة من المواد المضادة للاكسدة، والمواد المضادة للفيروسات وللجراثيم وللفطريات، بالاضافة الى ذلك فهو عامل مطهر ومضاد للجراثيم الطبيعية، ومفيد في تطهير الجروح والحروق وتسريع التئامها، وهو مسكن طبيعي للآلام، وفي نتائج دراسة أجريت عام 2009 ونشرت في مجلة Phytomedicine، تبين أنَّ الكركم يكافح علامات التقدم في السن والتجاعيد، ووجد أن للكركم خصائص تساعد على تعزيز صحة البشرة وجمالها وتقوي الشعر وتعالج مشاكله، ولعل أقوى النتائج ظهرت على موضوع علاج حب الشباب واثاره، وتنقية البشرة وتوحيد لونها.

هل اختبرت يوماً هذه التجربة؟ أي أن تشربي عصير الكركم في الصباح الباكر؟ أياً تكن إجابتك، اعلمي أنّ هذه الوصفة تقدّم لصحتك فوائد لا تعدّ ولا تُحصى.

تعرفي مع "الجميلة" على طريقة تحضير عصير الكركم، في السطور الآتية:

شرب عصير الكركم وفوائده التي لا تعد ولا تحصى

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عصير الكركم وماء الليمون الدافئ

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إحرصي على أن تشربي هذا العصير في الصباح، فهو يمنح جسمك الحيوية والنشاط وينظفه من السموم ويزيل منه كلّ علامات التعب، كما أنّه يساعدك على محاربة الاكتئاب، ولتحصلي على المزيد من الفوائد الصحية، أضيفي إلى هذا المزيج رشّة من القرفة، فهي تساعد جسمك على محاربة الالتهابات وتعمل على تعديل مستوى السكّر في دمك وتحدّ من شعورك بالجوع.

المُكوِّنات:

كوب من الماء الدافئ.

ربع ملعقة وسط من الكركم.

عصير نصف حبة من الليمون.

رشّة من القرفة وملعقة وسط من العسل.

طريقة التحضير:

ضعي الماء على النار وأضيفي إليه الكركم وعصير الليمون والعسل، ثم إنزعي الخليط عن النار عندما يصبح دافئاً (لا تدعيه يبلغ مرحلة الغليان).

أثناء شُربك المزيج، حرّكيه باستمرار.



عصير الكركم والجزر

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احرصي على أن تشربي هذا العصير قبل أن تتناولي وجبتك الصباحية، فهو يمدّ جسمك بالعناصر الغذائية التي يحتاج إليها، مثل الفيتامينات A وB6 وK وB1 وB2 وB3 وC وE والبوتاسيوم والفوسفور والمغنيزيوم والحديد والكالسيوم.

المُكوِّنات:

4 إلى 5 حبات من الجزر.

جذع من الكركم بطول 2.5 سنتم.

ملعقة وسط من زيت نباتي.

القليل من الفلفل المطحون.

طريقة التحضير:

إغسلي حبات الجزر جيداً وقطعيها إلى قطع صغيرة، وإغسلي جذع الكركم وقشريه.

ضعي قطع الجزر والكركم في الخلاط وأضيفي إليها القليل من الزيت النباتي ورشّة من الفلفل المطحون، وإمزجي المُكوِّنات جيداً وتناولي العصير فوراً لكي تحصلي على كل فوائده.



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