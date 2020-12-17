اسرع طريقة لخسارة الوزن في المنزل برجيم الفول السوداني

من الممكن تخسيس الوزن بأفضل الطرق عن طريق تطبيق نظام غذائي صحي اي يقوم على تناول الاطعمة الخالية من الدهون التي تتجمع في مناطق الجسم المختلفة وتسبب السمنة. ومن المهم ان يترافق هذا مع شرب كمية كبيرة من الماء ومن السوائل الصحية ومع ممارسة التمارين الرياضية المناسبة. كذلك ينصح بتطبيق بعض الحميات قصيرة المدى والتي تساهم في نسف الدهون وتسهل عملية خسارة الوزن خلال مدة قصيرة. ومنها مثلاً حمية الفول السوداني سهلة التطبيق والتي تؤمن فرصة خسارة الوزن مع توفير العديد من الفوائد للجسم.

​

اقرئي أيضاً: رجيم الشتاء المذهل لتخسيس الوزن

يمكن رجيم الفول السوداني ان يساعد على خسارة الوزن الزائد في ايام قليلة على ان يتم اتباع بعض القواعد الاساسية.

- يعتبر هذا الرجيم فعالاً جداً لكن يجب توخي الحذر وتطبيقه لمدة لا تزيد عن 3 الى 4 ايام. والسبب ان تناول الكثير من هذه المادة يمكن ان ؤدي الى نتيجة معاكسة. والسبب هو احتواء كل 100 غ منه على ما لا يقل عن 500 سعرة حرارية.

- من الضروري ان تتم اثناء اتباع الحمية ممارسة التمارين الرياضية بانتظام. وفي هذه الحالة يمكن ممارسة رياضة المشي لمدة 30 دقيقة يومياً او ساعة 3 الى 5 مرات اسبوعياً.

- يجب عدم تطبيق هذه الحمية من دون استشارة الطبيبة الاختصاصية او اختصاصية التغذية كي لا ينطوي هذا على اي مضاعفات سلبية وكي لا يسبب اي مشاكل صحية.

فوائد الرجيم

​



من خلال تطبيق رجيم الفول السوداني يمكن الحصول على العديد من الفوائد الصحية.

- يحتوي على الكثير من المعادن الضرورية لتعزيز وظائف الجسم الحيوية ومنها النحاس والمغنيزيوم والمنغنيز والفوسفور.

- يمد الجسم بالالياف الضرورية للدفع الى الشعور بالشبع والامتلاء لمدة طويلة خلال النهار ولتسريع عملية الهضم.

​



- يمكنه ان يوفر للجسم الدهون الصحية التي يحتاج اليها والتي تساهم في كبح الشهية والحد من الاحساس بالجوع ومن الرغبة في تناول السكريات.

- هو مصدر مهم للكربوهيدرات والفيتامينات مثل البيوتين الثيامين والنياسين وغيرها.

- يحتوي على نسبة مرتفعة من البروتينات التي تساعد على الشعور بالشبع لأطول مدة ممكنة خلال النهار.

برنامج الرجيم

​



من اجل خسارة الوزن بفعالية يمكن تطبيق رجيم الفول السوداني بطريقتين. وبعد هذا يجب استعادة النظام الغذائي الصحي.

الطريقة الاولى

يمكن اتباعها لمدة 3 الى 4 ايام على ان يتم الالتزام بهذا البرنامج اليوم.

الفطور. 3 حبات من الفول السوداني غير المقلي وغير المملح، كوب من اللبن الزبادي الخالي من السكر ومن المواد الدسمة، ملعقة صغيرة من الزنجبيل، كوب من الشاي الاخضر من دون سكر، شرحات من الجزر والخيار، قطع تفاح واجاص واناناس.

وجبة خفيفة. 3 حبات من الفول السوداني النيئ.

الغداء. طبق سلطة يحتوي على القليل من زيت الزيتون وعصير الليمون، قطعة متوسطة الحجم من السمك او الدجاج المشوي، كوب من القرنبيط المشوي. كما يمكن تناول طبق من الشوربة الخالية من الدسم بدلاً من السلطة.

وجبة خفيفة. 3 حبات من الفول السوداني الخالي من الزيت والملح، كوب من خلاصة الزنجبيل او الشاي الاخضر.

العشاء. حبتان من فاكهة موسمية لا تحتويان على الكثير من السعرات الحرارية.





الطريقة الثانية

​



يمكن اتباع هذا الرجيم لمدة اسبوع الى عشرة ايام من اجل خسارة 4 الى 5 كيلو.

الفطور. قطعة من التوست الاسمر او المصنوع من الحبوب الكاملة مع ملعقة طعام من الفول السوداني، كوب من الحليب منزوع الدسم او من مخفوق طبيعي خال من السكر، كوب من الشاي او القهوة من دون سكر.

الغداء. كوب من الارز المطهو على البخار مع القرنبيط والبروكولي، طبق من الخضراء، 3 ملاعق طعام من الحمص المسلوق او قطعة متوسطة الحجم من الدجاج او السمك المشوي.

العشاء. كوب من الشوربة الخالية من المواد الدسمة ومن الملح مع قطعة جبنة صغيرة قليلة الدسم.

يمكن خلال اتباع هذا الرجيم الذي يساعد على خسارة الوزن في مدة قصيرة تناول وجبتين خفيفتين تحتويان على 3 حبات من الفول السوداني غير المملح.

​



