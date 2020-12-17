شكرا لقرائتكم خبر عن دواء الضغط العالى الرئوى يساعد فى علاج السرطان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسات تم إجراؤها بمعهد العلوم الطبية الحيوية بجامعة ساو باولو البرازيلية، عن فاعلية عقاقير ارتفاع ضغط الدم الرئوي في محاربة الخلايا السرطانية، بعد أن أظهرت تجارب اكلينيكة عن قدرة العقار في مكافحة الورم الخبيث، طبقا لما ورد في موقع Medicalxpres.

وأوضحت الدراسات أن العقار المستخدم في علاج الضغط المرتفع الرئوي ساهم في تراجع بؤر انتشار الأورام، بالإضافة إلى قدرته في خفض الخلايا السرطانية المتواجدة بالبنكرياس والمبيض وسرطان الثدي وسرطان الدم.

وأثبت الدواء فاعليته في مقاومة الأورام في الكبد والرئتين بنسبة 47٪، ويعتمد هذا العقار على تضييق الأوعية، مما يتسبب في علاج ارتفاع ضغط الدم الرئوي، الذي ينتج عن أمراض المناعة الذاتية مثل الذئبة والتصلب الجهازي.

وأثبتت الدراسة أيضا قدرة الدواء في منع انتقال الخلايا السرطانية إلى أنسجة أخرى، نظرا لقدرته على النفاذ إلى طبقة الخلايا التي تبطن السطح الداخلي للأوعية الدموية وفي خلايا الجهاز المناعي، مما يسهم في مكافحة نمو الورم .

وتبين قدرة الدواء على تثبيط تكون الأوعية الدموية الجديدة، وتشكيل أوعية دموية جديدة مطلوبة للحفاظ على نمو الورم، بالإضافة إلى التأثير النظامي الذى يمنع انتقال الورم إلى الأنسجة الأخرى ويمنع نمو الورم عن طريق منع توليد أوعية جديدة.

كما أكد الباحثون أن الدواء قلل بشكل كبير من هجرة الخلايا السرطانية التي تلقت حافزًا والهجرة التلقائية، من خلال إجراء اختبار خطوط الخلايا السرطانية في المبيض والبنكرياس والثدي وسرطان الدم، بعد تلقي جرعات الدواء لمدة شهر كامل على عينة التجارب، والتى أسفرت عن قدرة الدواء من القضاء على الورم الخبيث بنحو 43٪، وساهم فر ارتفاع معدلات الشفاء إلى 30%.