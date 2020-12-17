شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: مرضى كورونا أكثر عرضة للحاجة لأجهزة التنفس 4 مرات من الأنفلونزا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة أمريكية جديدة نشرت في مجلة The BMJ، أعدها الباحثون في كلية الطب بجامعة واشنطن في سانت لويس ونظام الرعاية الصحية للمحاربين القدامى في سانت لويس، عن تمييز أوضح بين الفيروسين المعديين الأنفلونزا وكورونا، وذلك تطبيقا بين المرضى في المستشفى ، حيث اكتشفوا أن كورونا يرتبط بزيادة الحاجة إلى أجهزة التنفس الصناعي ، والمزيد من حالات الدخول إلى وحدات العناية المركزة (ICUs) ، والإقامة الطويلة في المستشفى ، وما يقرب من 5 أضعاف خطر الوفاة الذي يواجهه المصابون بالأنفلونزا.



يات كورونا مقارنة بالانفلونزا

وعلى الرغم من أن كل المرضين يهاجمان الرئتين، إلا أن التحليل أظهر أن كورونا يمكن أن يدمر الأعضاء الأخرى أيضًا.

وكشفت أن كورونا مرتبط بارتفاع مخاطر حدوث مضاعفات مثل تلف الكلى والكبد الحاد، وكذلك اضطرابات القلب والسكتة الدماغية والصدمة الإنتانية الشديدة وانخفاض ضغط الدم وتجلط الدم المفرط ومرض السكري الجديد.

قال المؤلف بالدراسة بجامعة واشنطن: "تم إجراء العديد من المقارنات العامة رفيعة المستوى بين كورونا والأنفلونزا ؛ ومع ذلك ، تم رسم هذه المقارنات في الغالب باستخدام بيانات متباينة وأساليب إحصائية أدت إلى الكثير من التخمين".

تشهد الولايات المتحدة أعلى ارتفاع لها في حالات كورونا - وفي نفس الوقت بدأ موسم الأنفلونزا.

وأضاف المؤلف: أن "المقارنة الموحدة للبيانات تساعد في نماذج التنبؤ بالأمراض وجهود التحضير والوقاية، وقد تفيد النتائج النقاش في الولايات المتحدة وخارجها حول المخاطر النسبية لـ كورونا والأنفلونزا الموسمية ، وقد تساعد في الجهود الجارية لإدارة جائحة كورونا."

بالنسبة للدراسة ، قام الباحثون بتحليل السجلات الطبية التي لم يتم التعرف عليها في قاعدة بيانات تحتفظ بها وزارة شؤون المحاربين القدامى، وهي أكبر نظام متكامل لتقديم الرعاية الصحية في البلاد. فحص الباحثون المعلومات المتعلقة بـ 3641 مريضًا في المستشفى في الولايات المتحدة مع كورونا في وقت ما من 1 فبراير إلى 17 يونيو ، بالإضافة إلى 12676 مريضًا في المستشفى مصابين بالإنفلونزا في وقت ما من 1 يناير 2017 ، حتى 31 ديسمبر ، 2019. كان متوسط ​​عمر المرضى المصابين بفيروس كورونا أو الأنفلونزا 69 عامًا.

من بين المرضى الذين تم نقلهم إلى المستشفى بسبب كورونا أو الأنفلونزا ، كان المصابون بفيروس كورونا الجديد أكثر عرضة للوفاة بحوالي 5 مرات من المصابين بالإنفلونزا، ومن بين 12676 مريضًا مصابًا بالإنفلونزا ، توفي 674 (5.3 ٪) ، ومن 3641 مريضًا مصابًا بـ كورونا ، توفي 676 (18.5 ٪).

بالإضافة إلى ذلك ، في المتوسط ​​، كان مرضى كورونا أكثر عرضة بأربع مرات للحاجة إلى أجهزة التنفس، وما يقرب من 2.5 مرة أكثر عرضة للعلاج في وحدة العناية المركزة، أيضًا ، كان مرضى كورونا أكثر عرضة للدخول إلى المستشفى لفترة أطول ، بمعدل 3 أيام إضافية.

كانت إحدى أكبر المفاجآت في الدراسة هي اكتشاف ارتفاع خطر الإصابة بمرض السكري بين مرضى كورونا مقارنة بمرضى الأنفلونزا، 9حالات إضافية لكل 100 شخص، وهؤلاء المرضى لم يكونوا مصابين بالسكري حتى أصيبوا بـ كورونا، ثم ارتفعت نسبة السكر في الدم لديهم ، واحتاجوا إلى جرعات ضخمة من الأنسولين.

أظهر تحليل البيانات أيضًا أن مرضى كورونا الأكثر عرضة للوفاة هم أولئك الذين يبلغون من العمر 75 عامًا أو أكبر والذين يعانون أيضًا من مرض الكلى المزمن أو الخرف. والأميركيون الأفارقة الذين اعتبروا بدناء طبيًا ، أو الذين يعانون من مرض السكري أو أمراض الكلى.

ووجد الباحثون أيضًا أنه عند مقارنتها بالأنفلونزا ، كان كورونا مرتبطًا بارتفاع خطر الإصابة بأضرار الكلى الحادة وصدمة الإنتان الشديدة - في ست حالات أخرى في المتوسط ​​لكل 100 مريض في المستشفى.

بالمقارنة مع مرضى الأنفلونزا ، يحتاج الأشخاص المصابون بـ كورونا أيضًا إلى المزيد من الأدوية لعلاج انخفاض ضغط الدم الشديد ، وهي حالة يمكن أن تؤدي إلى تلف الأعضاء والوفاة - 11.5 شخصًا إضافيًا لكل 100 شخص.

"يمكننا تسمية كورونا بأنه فيروس تنفسي ، كل ما نريده ، ولكن إذا نظرت إلى العواقب السريرية المرتبطة به ، يمكن أن وأوضح العلي أن أضرارا كبيرة تلحق بالدماغ والكبد والقلب والكلى وأنظمة تخثر الدم ، "إنه فيروس مدمر".

منذ عام تقريبًا، بدأ انتشار فيروس كورونا، حيث أصاب حوالي 69.5 مليون شخص وقتل حوالي 1.6 مليون اعتبارًا من أوائل هذا الشهر، و منذ البداية ، قال معظم العلماء إن كورونا أكثر فتكًا من الأنفلونزا الموسمية ، بينما انتشرت النظريات الأخرى على نطاق واسع ، مما يشير إلى أنه أقل فتكًا أو مكافئًا للإنفلونزا.

ومع ذلك ، تتراكم الأدلة لإظهار مدى خطورة كورونا، المميت مقارنة بالإنفلونزا ومدى المضاعفات المتعلقة بهذين المرضين.