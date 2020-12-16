شكرا لقرائتكم خبر عن هل يسبب كورونا العقم للرجال؟ دراسة تحسم الجدل والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

نفت دراسات حديثة وجود أي علاقة بين فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، والصحة الجنسية لدى الرجال.

وقالت الدكتورة ليلى آدميان، أخصائية الأمراض النسائية، إن ما يتم تداوله بشأن تسبب عدوى فيروس “كورونا” لمرض العقم لدى الرجال ليس صحيحاً.

وأضافت “حتى الآن لا يوجد ما يدل على أن عدوى الفيروس التاجي المستجد، تؤثر بصورة مباشرة في تكوين الحيوانات المنوية وتكوين الأمشاج وتطور العقم”.

وتابعت “انتشر فيروس كورونا المستجد قبل تسعة أشهر فقط، ومن السابق لأوانه الجزم بوجود هذا التأثير. لذلك يخطط لإجراء دراسة تفصيلية لتأثير هذا الفيروس في الجهاز التناسلي، وفقا لقناة “روسيا 24” التلفزيونية.

وتابعت آدميان لن يؤثر الفيروس التاجي المستجد في النساء اللواتي تعافت من “كوفيد -19” ويرغبن بالحمل، ولن تحدث لديهن مضاعفات إلا المحتملة من شدة مسار المرض أو بسبب المتلازمة الالتهابية.