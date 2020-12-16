شكرا لقرائتكم خبر عن السير فى ممرات ضيقة يزيد خطر الإصابة بـ كورونا.. اعرف الأسباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يمكن أن يؤدي السير في ممر ضيق إلى زيادة خطر الإصابة بـ كورونا، حيث تبقى القطرات الفيروسية في الهواء حتى ارتفاع 16 قدمًا خلف الشخص المصاب.

حذرت دراسة نُشرت في مجلة Physics of Fluids من أن جزيئات فيروس كورونا التي يتم طردها من فم شخص مكشوف في مساحة ضيقة مثل الممر يمكن أن تبقى خلفها لعدة ثوان.

يأتي هذا الاكتشاف من عمليات محاكاة حاسوبية تُظهر كيف تتصرف الجسيمات بعد السعال من قبل شخص يمشي إلى الأمام.



انتشار كورونا فى الممرات الضيقة

ووفقا لتقرير جريدة " الديلى ميل" البريطانية، يسمح الهواء والدوامات الدوامة للجسيمات بالطفو على ارتفاع الخصر في الهواء حتى 16 قدمًا (5 أمتار) خلف الشخص المصاب، مما يطرح مشاكل كبيرة للتباعد الاجتماعي ويزيد من خطر العدوى للأطفال.

استخدم باحثون من الأكاديمية الصينية للعلوم في بكين رجلًا بطول 1.8 متر (5 أقدام و 11 بوصة) يسير بسرعة 1.5 متر / ثانية (3.5 ميل في الساعة) كمثال، وقاموا بوضع نموذج لما سيحدث إذا سعل ، بدون قناع وجه ، في كل من المساحات المفتوحة الواسعة وأيضًا في ممر ضيق.

ركزت الدراسات السابقة بشكل شبه حصري على انتشار الجسيمات المعدية في الأماكن التي لا توجد فيها قيود، ولكن بحثت هذه الدراسة الجديدة في كيفية اختلاف سلوك الجسيمات إذا تم كتابتها فعليًا.

ووجدوا أنه عند المشي في أماكن ضيقة، تتبع القطرات المحمولة جواً التي تحمل الفيروس القاتل نمطًا محددًا ، يُطلق عليه اسم "الوضع المنفصل".



انتشار كورونا

يُظهر التصور الحاسوبي أن الجسيمات تتدفق خلف شخص بواسطة التيارات الهوائية التي تحدث أثناء سيرها وتنفصل سحابة من القطيرات عن الجسم وتشكل كتلة من الهباء الجوي المعدي على بعد عدة أقدام خلف الفرد، وهو شيء شديد التركيز ويتشكل كنتيجة مباشرة للجدران التي تقصف وتوجه الهواء في اتجاه واحد.

ومع ذلك ، في مكان مفتوح ، وجد الباحثون أن قطرات السعال المحملة بالفيروسات تتبع مسارًا مختلفًا، فعندما يندفع الهواء فوق أكتاف الشخص وأسفل ظهره ، يتدفق أيضًا حول الخصر وأعلى الظهر ، مع التقاء كلا الدفقين في المنتصف، نتيجة لذلك ، تتشابك الجزيئات التي ينتجها السعال في مكان مفتوح في "فقاعة إعادة تدوير".



انتقال كورونا

الجزء الأكبر من الجسيمات يجلس هنا ، لكن بعضها يتتبع أيضًا وراء الشخص أثناء سيره ، مكونًا ذيلًا طويلًا ورفيعًا وغير مرئي من جزيئات فيروس كورونا.

ويقول الباحثون إن ما يسمى بـ "الوضع المرفق"، ويعرض الأطفال بشكل خاص لخطر الإصابة بالفيروس بهذه الطريقة كما هو الحال عند ارتفاع خصر الكبار ولكن هذا هو ارتفاع رأس الطفل.

وأضاف البروفيسور Xiaolei Yang ، مؤلف الدراسة: "تكشف النتائج عن ارتفاع مخاطر انتقال العدوى للأطفال في بعض الحالات ، مثل الانتقال السريع للأشخاص في ممر ضيق طويل"، وبالنسبة للوضع المنفصل ، يكون تركيز القطرات أعلى بكثير من تركيزه في الوضع المرفق ، بعد خمس ثوانٍ من السعال.



كورونا

وهذا يمثل تحديًا كبيرًا في تحديد مسافة اجتماعية آمنة في أماكن مثل ممر ضيق للغاية ، حيث قد يستنشق الشخص قطرات فيروسية حتى لو كان المريض بعيدًا أمامه.