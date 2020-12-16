شكرا لقرائتكم خبر عن علماء أستراليون يطالبون بحقن مرضى الأمراض العقلية بلقاح كورونا أولا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعا باحثون أستراليون بجامعة كوينزلاند إلى إعطاء الأولوية للأشخاص الذين يعانون من أمراض عقلية خطيرة في الوصول إلى لقاحات فيروس كورونا، عندما تصبح متاحة، وفقًا لبيان للجامعة اليوم الأربعاء.

ووفقا لتقرير لصحيفة time now news ، استشهد باحثون من جامعة كوينزلاند الأسترالية بدراسات سابقة أظهرت أن الأشخاص الذين يعانون من أمراض عقلية خطيرة هم أكثر عرضة للإصابة بالفيروس، ويعانون من نتائج صحية سيئة ومعدلات وفاة أعلى عندما يكونون كذلك.

قال البروفيسور دان سيسكيند من جامعة كوينزلاند: "يجب إدراج الأشخاص المصابين بأمراض عقلية خطيرة ضمن المجموعات الأخرى ذات الأولوية ، وكبار السن ، والأشخاص المصابين بأمراض مصاحبة للصحة البدنية إذا تم تطوير لقاح يعتبر آمنًا وفعالًا".

وأضاف: "تشير الدلائل المستمدة من برامج التطعيم الحالية إلى أنه قد تكون هناك تحديات في تطعيم هذه المجموعات على مستوى الفرد ومستوى الصحة العامة، حيث قد لا يكونون على استعداد لتبني تدابير وقائية ، مثل اللقاحات، وأوضح أن بعض المصابين بأمراض عقلية قد يعتقدون أن اللقاحات غير آمنة ، أو حتى هي سبب المرض، واقترح استخدام برامج الصحة البدنية الحالية وإعطاء اللقاحات من عيادات الصحة العقلية للمساعدة في زيادة الاستيعاب.

وقال: "متخصصو الصحة العقلية يتمتعون بمهارات فريدة للمساعدة في تثقيف الأشخاص المصابين بأمراض عقلية خطيرة، ويمكنهم تقديم رسائل فردية وواضحة بناءً على العوائق التي تحول دون التطعيم فيمكنهم لعب دور رئيسي في الدعوة للحصول على أولوية الحصول على لقاح كورونا لأولئك الذين يعانون من أمراض عقلية خطيره."