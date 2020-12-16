شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس شركة فايزر يكشف سر عدم موافقته على التطعيم بلقاح شركته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رئيس شركة فايزر لم يتلق تطعيم الشركة

كشف الرئيس التنفيذي لـ شركة فايزر العالمية ألبرت بورلا، عن سبب عدم تلقيه لقاح شركته المضاد لفيروس كورونا، قائلاً: "لم أتلقه بعد، لدينا لجنة أخلاقيات تتعامل مع مسألة من سيتلقى اللقاح"، مشيرًا إلى أن مراكز السيطرة الأمريكية على الأمراض حددت ترتيب التطعيم دون تدخل منا".

وأشار ألبرت بورلا رئيس شركة فايزر في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" الأمريكية أجراها الصحفي الرئيسي في مجال الصحة الدكتور سانجاي جوبتا إلى أن شركة فايزر حريصة للغاية على عدم مخالفة إرشادات الأولوية التي وضعتها الخدمات المهنية الأمريكية، والتي تنص على أن العاملين الصحيين هم أول العاملين في قائمة التطعيم.

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة فايزر ـ فايزر العالمية أنه سيتلقى بالتأكيد لقاح فايزر-بيونتيك، لمساعدة الناس على اكتساب الثقة باللقاح.

ومن المعروف أن ألبرت بورلا طبيب بيطري من أصل يوناني، يشغل منصب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة الأدوية الأمريكية فايزر.