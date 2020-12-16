شكرا لقرائتكم خبر عن اطمن على نفسك.. لماذا لا يقتصر تشخيص قصور الغدة الدرقية على الأعراض فقط؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتاج الطبيب عند تشخيص قصور الغدة الدرقية عدة أشياء، فلا يعتمد على الأعراض فقط بل هناك مجموعة من نتائج اختبار دم الغدة الدرقية ومراجعة التاريخ للمريض وعائلته وأي عوامل خطر والفحص البدني والعديد من الأشياء الأخرى لتحديد سبب المرض وشدته، من خلال "اطمن على نفسك" نتعرف على تشخيص الغدة الدرقية وأهمية عدم الاعتماد على الأعراض وحدها، وفقا لموقع endocrineweb.

هناك عدة أنواع من الهرمونات التي يتم فحصها في اختبار الدم لتقييم حالة الغدة الدرقية - وأكثرها تحديدًا هو هرمون TSH (الهرمون المنبه للغدة الدرقية).

في كثير من الأحيان ، قد يقرر الأطباء فحص هرمون الغدة الدرقية أو T4 أو مؤشر T4 أو إجمالي T4 للمساعدة في التشخيص.

لماذا لا يتم تشخيص قصور الغدة الدرقية على الأعراض وحدها؟

العديد من أعراض قصور الغدة الدرقية هي شكاوى شائعة إلى حد ما توجد لدى الأشخاص الذين يعانون من غدة درقية تعمل بشكل طبيعي، لذلك قد يكون من الصعب فك الشفرة إذا كانت الأعراض مرتبطة بالغدة الدرقية.

من أفضل الطرق لمعرفة ما إذا كانت أعراضك مرتبطة بحالة الغدة الدرقية هي التفكير في المدة التي حدثت بها الأعراض.

على سبيل المثال، هل شعرت دائمًا بالبرد عندما يكون الآخرون يشعرون بالدفء؟ هل بدأت للتو في ملاحظة انخفاض الطاقة؟ إذا بدأت في ملاحظة علامات وأعراض جديدة، فقد يكون ذلك مرتبطًا بمشكلة في الغدة الدرقية. ومع ذلك ، يمكن للطبيب فقط (مثل أخصائي الغدد الصماء) تشخيص مشكلة الغدة الدرقية.

ما يجب مراعاته في تاريخك الطبي الشخصي والعائلي

من المهم أن تقدم لطبيبك أكبر عدد ممكن من التفاصيل حول تاريخك الطبي الشخصي، بالإضافة إلى تاريخ العائلة (على سبيل المثال، إصابة الأم بقصور الغدة الدرقية).

الفحص البدني - البحث عن علامات قصور الغدة الدرقية

سيجري طبيبك فحصًا شاملاً ويبحث عن العلامات الجسدية لقصور الغدة الدرقية، بما في ذلك:

-دليل على جفاف الجلد

-تورم حول العينين والساقين

-ردود أفعال أبطأ

-معدل ضربات القلب أبطأ

اختبارات الدم وقصور الغدة الدرقية

يمكن الكشف عن قصور الغدة الدرقية عن طريق اختبارات الدم المختلفة وأبرزها.

-اختبار TSH الهرمون المنبه للغدة الدرقية (TSH) هو اختبار دم يقيس كمية T4 (هرمون الغدة الدرقية) الذي يتم إرسال إشارة إلى الغدة الدرقية للقيام به إذا كان لديك مستوى مرتفع بشكل غير طبيعي من هرمون TSH ، فقد يعني ذلك أنك مصاب بقصور الغدة الدرقية.

-اختبار T4 (هرمون الغدة الدرقية) تنتج الغدة الدرقية T4 (هرمون الغدة الدرقية). يعتبر T4 ومؤشر T4 من اختبارات الدم التي يمكن أن تتيح لطبيبك ، إلى جانب اختبار TSH ، معرفة كيفية عمل الغدة الدرقية.