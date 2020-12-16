لقاح بسيط لكورونا يدخل السباق.. نقط أنف

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت شركة أدوية أمريكية عن بدء التجارب البشرية على لقاح محتمل لعلاج مرض "كوفيد-19" عبارة عن نقط بسيطة للأنف.

وقالت شركة "كوداجينكس" ومقرها لونج آيلاند بولاية نيويورك، إنها حصلت على الموافقة التنظيمية في المملكة المتحدة لإطلاق المرحلة الأولى من الاختبار بمشاركة 48 متطوعاً للبدء في تناول العلاج بداية من الأسبوع الأول من يناير/كانون الثاني.



وبحسب صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية، ثبت بالفعل أن نقط الأنف "COVI-VAC" آمنة وفعالة في الدراسات ما قبل السريرية التي أجريت على الحيوانات، فضلا عن أنها ربما تحث على استجابة مناعية أقوى وتمنح مناعة خلوية طويلة المدى مقارنة باللقاحات الأخرى.

وعلى عكس لقاح "فايزر" الذي بدأ استخدامه هذا الأسبوع في الولايات المتحدة، لا يتطلب مرشح "كوداجينكس" استخدام الحقن أو جرعة ثانية بعد أسابيع من الجرعة الأولى أو حتى تخزينه في درجة حرارة 94 مئوية تحت الصفر.

ونقلت الصحيفة عن المدير التنفيذي للشركة، جيه روبرت كولمان: لا توجد مبالغة في إمكانات COVI-VAC من حيث تلبية الطلب العالمي كلقاح أحادي الجرعة لا يحتاج إلى الإبر ولا يحتاج إلا إلى مجمد أو ثلاجة عاديين.

وذكرت الشركة أن المرحلة الأولى من التجارب البشرية ستكون عشوائية مزدوجة التعمية وخاضعة للتحكم الوهمي باستخدام جرعة واحدة من COVI-VAC في صورة نقط للأنف.