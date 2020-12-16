وصول لقاح كورونا إلى السعودية.. والتوزيع خلال 3 أيام

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن وزير الصحة السعودي، الدكتور توفيق الربيعة، الأربعاء، وصول أول دفعة من لقاح فيروس كورونا المستجد إلى المملكة.

جاء ذلك خلال حديثه في أولى الجلسات الحوارية لليوم الأول من ملتقى الميزانية لعام 2021، وفقًا لما ذكره الحساب الرسمي لوزارة الصحة السعودية على موقع "تويتر"، الأربعاء.



كما أعلن الوزير عن بدء توزيع لقاح كورونا في المملكة خلال 3 أيام.

من جهة أخر، أوضحت وزارة الصحة السعودية، الأربعاء، أن إجمالي من قام بالتسجيل عبر تطبيق "صحتي" للحصول على لقاح كورونا بلغ منذ بدء التسجيل الثلاثاء حتى ظهر الأربعاء أكثر من "150" ألف شخص.

وأهابت الوزارة بالجميع سرعة التسجيل حفاظاً على صحتهم وسلامتهم وحمايةً لهم، من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وكانت وزارة الصحة الصحة أعلنت مجانية الحصول على اللقاح لجميع المواطنين والمقيمين، وذلك إنفاذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة، مؤكداً مأمونية وفاعلية اللقاح نظرًا لاجتيازه مراحل اختبار اللقاح بفاعلية وحدوث استجابة مناعية قوية وأجسام مضادة مستمرة.

كما حدّدت الفئات ذات الأولوية للحصول على لقاح كورونا، حيث ستكون الفئة المستهدفة في المرحلة الأولى المواطنين والمقيمين من هم فوق 65 سنة وأصحاب المهن الأكثر عرضة للعدوى والأشخاص الذين لديهم سمنة مفرطة وتتجاوز كتلة الجسم لديهم 40، ومن لديهم نقص في المناعة مثل زراعة الأعضاء أو يتناولون أدوية مثبطة للمناعة، وكذلك من يعانون من اثنين أو أكثر من الأمراض المزمنة التالية: الربو، السكري، أمراض الكلى المزمنة، أمراض القلب المزمنة بما فيها أمراض الشرايين التاجية، مرض الانسداد الرئوي المزمن، من لديهم تاريخ جلطة دماغية سابقة.

وأضافت أن الفئة المستهدفة في المرحلة الثانية هم المواطنون والمقيمون ممن تجاوزوا 50 عاما، وبقية الممارسين الصحيين، ومن لديهم أحد الأمراض المزمنة التالية: الربو، السكري، أمراض الكلى المزمنة، أمراض القلب المزمنة بما فيها أمراض الشرايين التاجية، ومرض الانسداد الرئوي المزمن، والسرطان النشط، ومن لديهم سمنة وكتلة الجسم لديهم ما بين 30 - 40، فيما تستهدف المرحلة الثالثة: جميع المواطنين والمقيمين الراغبين في أخذ اللقاح.