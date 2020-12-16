شكرا لقرائتكم خبر عن بحث بـ«صيدلة الإسكندرية»: العرقسوس وحبة البركة والشيكوريا تساعد في علاج كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

توصلت نتيجة بحث علمى بكلية الصيدلة في جامعة الإسكندرية، منشور في مجلة RSC advances الدولية، إلى اقتراحات جديدة تساعد على علاج فيروس كورونا المستجد، المعروف علميا بـ«COVID-19»، عبارة عن نباتات طبيعية.

قالت الدكتورة إيمان شوقي أنور، أستاذ ورئيس مجلس قسم العقاقير، بكلية الصيدلة بجامعة الإسكندرية، إن البحث العلمي الذي أعدته وشارك فيه كلاً من الدكتورة ريهام سعيد إبراهيم عبدالقادر، أستاذ مساعد بقسم العقاقير، وأحمد عزب ندا معيد بقسم العقاقير، توصل إلى اقتراح مركبات مستخلصة من نباتات العرقسوس وحبة البركة والشيكوريا والروزيل كعلاج محتمل لفيروس كورونا المستجد.

أضافت في تصريحات لـ«المصرى اليوم»، أنه منذ تفشي مرض فيروس كورونا (COVID-19) الناجم عن السارس CoV-2 في ديسمبر 2019 لم يكن هناك دواء محدد مضاد للفيروسات لعلاج العدوي حيث الرعاية الداعمة والوقاية من المضاعفات هي استراتيجية الإدارة الحالية، كاشفة أنه في البحث العلمى تم التحقيق في النباتات الطبية وأكثر من 16500 من مكوناتها في الاستراتيجيات العلاجية في مكافحة السارس- CoV-2 من خلال استهداف البروتينات الحيوية والإنزيمات وكذلك تعديل مناعة المضيف.

أوضحت رئيس مجلس قسم العقاقير، أن الدراسة الحالية حددت المركبات الطبيعية التي نجحت في استهداف السارس- CoV – 2، مشيرة إلى أن البحث بحاجة لمزيد من الدراسات في المختبر وفي الجسم الحي لتاكيدها، حيث تؤكد الدراسة بوضعها الحالى الدور المحتمل للنباتات الطبية في تخفيف السارس.

وتابعت: «تم التحقيق في الاستخدام المحتمل للنباتات الطبية ومكوناتها ضمن استراتيجيتين علاجيتين مقترحتين في مكافحة SARS-CoV-2 بما في ذلك الوقاية من تخليق وتكرار SARS-CoV-2 RNA، من خلال الاستهداف الحيوي البروتينات والإنزيمات وكذلك تعديل مناعة المضيف».

واقترحت دراسات الالتحام الجزيئي على الإنزيمات الفيروسية 3Clpro وPLpro وRdRp كجزيئات واعدة لمزيد من تطوير الأدوية وفي الوقت نفسه، تم إثراء النباتات الطبية المتمثلة في حبة البكرة والعرقسوس والشيكوريا في مركبات ذات أهداف متعددة مثل كيرسيتين، حمض كافتريك، كامفيرول، إيزورهامنتين، لوتيولين، جليسريهيزين وأبيجينين.