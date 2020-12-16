رجيم الشتاء المذهل لتخسيس الوزن

ترتبط السمنة الزائدة، وزيادة الوزن بنمط الحياة غير الصحي، ومن بين مميزات التغذية غير الصحيحة؛ تناول كمية كبيرة من الطعام المصنّع كالوجبات السريعة الغنية بالدهون والسكريات المصنعة، وتناول الكثير من الطعام خارج المنزل، حيث أنَّ من شأن وجبات المطاعم أن تحتوي على كميات أكبر من الدهون والسكريات.

وعندما يحلّ فصل الشتاء، تشعرين بالقلق لأنه موسم اكتسابك الكيلوغرامات المزعجة، ومن الممكن ألاّ تحرقي كمية كافية من السعرات الحرارية تتناسب مع كمية السعرات الحرارية التي تستهلكيها عن طريق الطعام، ولذلك فإنَّك تكوني معرضة لزيادة الوزن والسمنة، لكن لا داعي للإستياء، فيمكنك أن تستبدلي أطباقك الدسمة بأخرى خفيفة مثل حساء الفواكه الغني بالفيتامينات والخضار والفواكه الموسمية والمربيّات... أما الخبر السار فهو أنَّه باستطاعتك أيضاً أن تتبعي رجيم يُطلق عليه اسم «رجيم الشتاء». فماذا عنه؟

تُطلعك "الجميلة" على رجيم الشتاء، للمحافظة على وزنك ورشاقتك، في السطور الآتية:

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برنامج رجيم الشتاء لتخسيس الوزن

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الفطور:

خلال هذه الوجبة ننصحك بتناول كوب من الشاي الأخضر أو القهوة أو كوب من مخفوق التفاح أو الموز أو الجزر الذي يمنحك الطاقة أو كوب من مزيج الحبوب مع اللبن الزبادي الطبيعي.

وجبة خفيفة عند الساعة 11 صباحاً:

في هذا الوقت من النهار احرصي على أن تتناولي حبة من الفواكه أو كوباً من الجبنة البيضاء منزوعة الدسم.

الغداء:

حضري لهذه الوجبة طبقاً من السلطة يحتوي على الطماطم، الجزر المبشور، الذرة والبيض أو على الأفوكادو والجمبري والجبنة البيضاء منزوعة الدسم، أو على الخضار الخضراء والبيض المسلوق، طبقاً من بلح البحر مع البطاطا المطهوة على البخار، سلطة فواكه موسمية أو القليل من الجبنة البيضاء الخالية من الدسم كتحلية.

وجبة خفيفة:

تناولي كوباً من الشاي الأخضر وقبضة من الفواكه المجففة.

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العشاء:

استمتعي بمذاق يخنة تحتوي على البطاطا والجزر وخضار أخرى أو طبق من سلطة الطماطم مع الموزاريلا وزيت الزيتون والخلّ البلسمي والحبق، طبق من العجة مع البصل والفلفل والجزر المطهو على البخار أو سمك مشوي مع خليط خضار مطهوة على البخار مثل الفلفل والطماطم والفاصوليا الخضراء والحمص، كوب من خلاصة البابونج.

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لكي تضمني عدم زيادة وزنك خلال فصل البرد، من الأفضل أن تتناولي الخضار الطازجة والفطر الطبيعي والفلفل والجزر والبطاطا المشوية بدلاً من الوجبات الخفيفة الغنية بالدهون والسكّر مثل قطع الكيك والمكسّرات المقلية، ومن الضروري أن تحرصي على اتباع هذا النظام الغذائي الصحي.

أما إذا كنت من الأشخاص الذين يتبعون نظاماً غذائياً نباتياً، فيمكنك أن تستبدلي السمك والعجة بستيك الصويا أو بأطباق التوفو التي لا تحتوي على الكثير من الدهون والغنيّة بالبروتين.

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