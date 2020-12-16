كورونا حول العالم.. الفيروس يتوحش في أمريكا وكوريا الجنوبية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أظهرت أحدث الإحصائيات العالمية المتعلقة بفيروس كورونا المستجد، ارتفاع عدد الإصابات إلى 73 مليونا و809 آلاف و741 إصابة.

وارتفع عدد الوفيات إلى مليون و641 ألفا و741 حالة وفاة، فيما بلغ عدد حالات الشفاء 51 مليونا و819 ألفا و551 حالة، الأربعاء.



وتستعرض ”الخليج 365” في هذا التقرير آخر مستجدات فيروس كورونا المستجد حول العالم:

ربع مليون إصابة جديدة في أمريكا





سجّلت الولايات المتّحدة، الثلاثاء، حوالى ربع مليون إصابة بفيروس كورونا المستجدّ خلال 24 ساعة، في حصيلة يومية قياسية جديدة، بحسب بيانات نشرتها جامعة جونز هوبكنز.

وأظهرت بيانات الجامعة التي تُعد مرجعاً في تتبّع الإصابات والوفيات الناجمة عن جائحة كوفيد-19 أنّه بين الساعة 20,30 من مساء الإثنين والساعة 20,30 من مساء الثلاثاء (01,30 بتوقيت جرينتش الأربعاء) سجّلت الولايات المتحدة أكثر من 248 ألف إصابة جديدة بالفيروس و2706 وفيات ناجمة عن الوباء.

ومنذ أسبوعين لا تنفكّ أعداد الإصابات اليومية الجديدة بالوباء تحطم أرقاماً قياسية في الولايات المتّحدة، كما يُواصل عدد مرضى كوفيد-19 الذين يتمّ إدخالهم إلى المستشفيات الارتفاع. وهناك حاليًا أكثر من 113 ألف مريض بكوفيد-19 في المستشفيات، بحسب بيانات تحدّثها باستمرار وزارة الصحة الأمريكية.

وكانت السلطات الصحّية تتوقّع هذه الزيادة بعد التنقّلات التي قام بها ملايين الأمريكيين قبل أسبوعين للاحتفال بعيد الشكر على الرّغم من الدّعوات التي وُجّهت إليهم لملازمة منازلهم.

964 وفاة جديدة في البرازيل





قالت وزارة الصحة البرازيلية، الثلاثاء، إن البلاد سجلت 964 وفاة جديدة بفيروس كورونا و42889 حالة إصابة مؤكدة بالمرض خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وسجل البلد في المجمل 182799 وفاة، وستة ملايين و970 ألفا و34 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس.

523 إصابة جديدة في مصر





قالت وزارة الصحة المصرية، الثلاثاء، إن مصر سجلت ‭523‬ حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و23 وفاة مقارنة مع 511 حالة إصابة و23 وفاة قبلها بيوم.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة خالد مجاهد إن إجمالي حالات الإصابة في مصر بفيروس حتى الثلاثاء هو 122609 حالات من ضمنها 105450 حالة تماثلت للشفاء و6966 وفاة.

12 إصابة جديدة في الصين





قالت هيئة الصحة الوطنية في الصين، الأربعاء، إن البر الرئيسي سجل 12 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19 يوم 15 ديسمبر/كانون الأول انخفاضا من 17 حالة في اليوم السابق.

وذكرت اللجنة الوطنية للصحة في بيان أن جميع الحالات الجديدة كانت إصابات قادمة من الخارج.

وارتفع عدد الحالات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض، والتي لا تصنفها الصين على أنها حالات مؤكدة، إلى تسع من ثماني حالات في اليوم السابق.

ويبلغ العدد الإجمالي لحالات كوفيد-19 المؤكدة في البر الرئيسي الآن 86770 حالة، بينما ظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.

11 ألف إصابة جديدة بالمكسيك





قالت وزارة الصحة المكسيكية، الثلاثاء، إنها سجلت 11228 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا و801 وفاة جديدة ليصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة في البلاد إلى مليون و267202 و115099 وفاة.

وتقول الحكومة إن الأرقام الحقيقية أعلى بكثير على الأرجح من الحالات المؤكدة.

كوريا الجنوبية تسجل رقما قياسيا





أعلنت كوريا الجنوبية، الأربعاء، تسجيل رقم قياسي للإصابات اليومية بفيروس كورونا.

وأعلنت وكالة كوريا لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن كوريا الجنوبية أضافت 1078 إصابة جديدة بالفيروس بما يشمل 1054 إصابة محلية، ما يرفع حصيلة الإصابات إلى 45442 إصابة.

ورقم اليوم أعلى من الرقم القياسي السابق البالغ 1030 والذي تم تسجيله يوم الأحد عندما تجاوز العدد اليومي للإصابات الجديدة حاجز الألف حالة للمرة الأولى.

وأبلغت البلاد عن 12 حالة وفاة بكورونا، مما يرفع الإجمالي إلى 612.