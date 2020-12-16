شكرا لقرائتكم خبر عن س وج.. كل ما تريد معرفته عن مرض باركنسون العصبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مرض باركنسون هو اضطراب يصيب الجهاز العصبي ويؤثر على الحركة، تبدأ الأعراض تدريجيًّا، وفي بعض الأحيان تبدأ برعشة قد لا تُلحظ في يد واحدة، ثم يتفاقم بمرور الوقت. بالرغم من شيوع الرعاش، فإن الإضراب يسبب تيبُّسًا وبطء الحركة بكثرة أيضًا.

وضمن سلسلة موضوعات س وج يقدم الخليج 365 كل ما تريد معرفته عن مرض باركنسون وفقا لما ذكره موقع mayoclinic

س: ما هى أعراض مرض باركنسون؟

يمكن أن تختلف مؤشرات مرض باركنسون وأعراضه من شخص لآخر وقد تكون مؤشرات المرض المبكرة خفيفة وتستمر دون ملاحظتها، وتبدأ الأعراض غالبًا في الظهور في أحد جانبي جسمك وعادة ما تظل أكثر شدةً في هذا الجانب، حتى بعد أن تبدأ الأعراض في إصابة الجانبين.

قد تشمل مؤشرات مرض باركنسون وأعراضه ما يلي:

1:الرُعاش، عادةً ما يبدأ الرُعاش أو الارتجاف في أحد الأطراف، وغالبًا ما تكون يدك أو أصابعك وقد تقوم بفرْك إبهامك وسبابتك ذهابًا وإيابًا فيما يُعرف باسم "رُعاش لفْ الأقراص". وقد ترتجف يدك عندما تكون في حالة ارتخاء.

2:تباطُؤ الحركة (بطء الحركة). قد يؤدي مرض باركنسون بعد بعض الوقت إلى إبطاء حركتك، ما يجعل المهام البسيطة صعبة وتستغرق وقتًا طويلًا وقد تصبح خطواتك أقصر عند المشي، وقد يكون النهوض من على المقعد صعبًا. وربما تجرّ قدميك وأنت تحاول المشي.

3:تيبّس العضلات قد يحدث تيبّس العضلات في أي جزء من جسمك، و يمكن أن تشعرك العضلات المتيبسة بالألم وتحد من نطاق حركتك.

4:العجز عن اتخاذ وضعيات للجسم وموازنته قد تنحني وضعية جسمك، أو قد تواجه مشكلات في التوازن نتيجة لمرض باركنسون.

5:فقدان الحركات التلقائية، قد تتقلص قدرتك على أداء الحركات اللاإرادية، بما في ذلك رَمش العين أو الابتسام أو أرجحة ذراعيك عند المشي.

6:تغيُرات الكلام، قد تتحدث بهدوء أو بسرعة أو تتمتم أو تتلعثم قبل التحدث، ويمكن أن يتخذ كلامك نمطًا رتيبًا بدلاً من اكتسابه النبرات المعتادة.

س: ما هى اسباب الاصابة بمرض باركنسون؟

السبب وراء مرض باركنسون غير معروف، ولكن يبدو أن هناك عدة عوامل تؤدي دورًا في ذلك، وتشمل:

1:الجينات، لقد تعرَّف الباحثون على طفرات جينية مُحدَّدة ربما تتسبَّب في حدوث مرض باركنسون، ولكن هذا غير شائع باستثناء حالات نادرة يُصاب فيها العديد من أفراد العائلة بمرض باركنسون، على الرغم من ذلك، يبدو أن تغيُّرات جينية مُحدَّدة تزيد من خطر الإصابة بمرض باركنسون، ولكن مع خطر بسيط نسبيًّا للإصابة بالمرض لكل واحد من تلك العلامات الجينية.

2:المثيرات البيئية، قد يزيد التعرُّض لمواد سامة مُحدَّدة أو عوامل بيئية من عامل خطر الإصابة بالمراحل المُتأخرة من مرض باركنسون، ولكن الخطر قليل نسبيًّا.

3:لاحظ الباحثون أيضًا حدوث العديد من التغيُّرات في أدمغة الأشخاص المُصابين بمرض باركنسون، على الرغم من عدم وضوح سبب هذه التغيُّرات. تتضمن تلك التغيُّرات ما يلي:





س: ما هى عوامل خطر الاصابة بمرض باركنسون؟

قد تشتمل عوامل خطر الإصابة بمرض باركنسون على ما يلي:

1:العمر، نادرًا ما يُصاب اليافعين بمرض باركنسون. يبدأ المرض عادةً في منتصف العمر أو في الأعمار الكبيرة، ويزداد معدل خطورة الإصابة مع كبر السن. عادة ما يظهر المرض في حوالي سن 60 سنة أو أكبر.

2:الوراثة، وجود قريب مُصاب بمرض باركنسون يرفع من احتمالية إصابتك بالمرض ومع ذلك، يَظَل معدل خطورة إصابتك بالمرض صغيرًا ما لم يكن لديك العديد من الأقارب في عائلتك من المصابين بمرض باركنسون.

3:الجنس، يتطور مرض باركنسون لدى الرجال بنسبة أكبر من السيدات.

4:التعرُّض للسموم، التعرُّض المستمر لمبيدات الأعشاب والمبيدات الحشرية قد يرفع معدل خطورة إصابتك بمرض باركنسون بنسبة طفيفة.

س: ما هى مضاعفات مرض باركنسون؟

1:صعوبات في التفكير قد تواجه مشكلات في الإدراك (الخَرَف)، وصعوبات في التفكير. وعادةً ما يحدث ذلك في المراحل المتأخرة من مرض باركنسون.

2:الاكتئاب والتغيُّرات العاطفية، قد تواجه الاكتئاب أحيانًا في المراحل المبكرة جدًّا. يمكن أن يجعل تَلَقِّي علاج الاكتئاب التعامل مع التحديات الأخرى لمرض الشلل الرعاش أسهلَ.

3:مشاكل في البلع، قد تواجه صعوبات في البلع مع تقدُّم حالتكَ و قد يتراكم اللعاب في فمكَ بسبب إبطاء البلع؛ مما يؤدي إلى سَيَلان اللعاب.

4:مشاكل في المضغ والأكل. يُؤثِّر مرض باركنسون المتأخر على عضلات فمكَ؛ مما يجعل المضغ صعبًا،و يمكن أن يؤدِّي ذلك إلى الاختناق وسوء التغذية.

5:مشاكل واضطرابات في النوم، و غالبًا ما يعاني الأشخاص المصابون بمرض باركنسون من مشكلات في النوم، كالاستيقاظ بشكل متكرِّر طوال الليل، والاستيقاظ مبكرًا أو النوم أثناء النهار.

6:مشاكل المثانة، قد يسبب مرض باركنسون مشاكل في المثانة، مثل عدم القدرة على التحكم في البول أو صعوبة التبول.

7:الإمساك يصاب العديد من الأشخاص المصابين بمرض باركنسون بالإمساك، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى عمل وظيفة السبيل الهضمي بشكل أبطأ.





س:ما هو علاج مرض باركنسون؟

لا يمكن علاج مرض باركنسون، ولكن هناك بعض الأدوية التى يصفها الطبيب حسب حالة المريض يمكن أن تساعد في السيطرة على الأعراض، بشكل كبير غالبًا. وقد يُنصح بإجراء جراحة في بعض الحالات المتقدمة.

كما قد يوصي طبيبك بتغيير نمط الحياة، خاصة ممارسة التمارين الهوائية المستمرة، و في بعض الحالات، يكون العلاج الطبيعي الذي يركز على التوازن وتمارين الإطالة مهمًّا أيضًا. وقد يساعد اختصاصي أمراض النطق في تحسين مشاكل النطق لديك.