شكرا لقرائتكم خبر عن مخاوف صحية من نوم الأطفال فى الأرجوحة أبرزها "الاختناق الموضعى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "لوطفلك مش بينام على طول حطيه فى السرير الهزاز "، هى الجملة التى تنصح بها الأمهات بعضهن البعض، ولكن هل هو صحيا أن ينام الطفل فى الأرجوحة سواء كان سريرا هزازا أو كرسيا، حسب ما ذكره موقع todaysparent أن من قواعد النوم الآمن أن الأطفال يجب أن يناموا بمفردهم على سطح ثابت ومستوٍ دون أي فراش فضفاض أو أشياء بالقرب منهم ، كما أن التقلبات لا تفي بهذه المعايير وهو ما قاله بن هوفمان ، طبيب الأطفال ورئيس الأكاديمية الأمريكية.

ويشرح قائلاً: "لا بأس باستخدام الأرجوحة عندما يكون الطفل مستيقظًا ومراقبًا ، ولكن بمجرد أن ينام الطفل في الأرجوحة ، يصبح الأمر خطيرًا، وأحد المخاوف عندما يكون هناك طفل ينام على أرجوحة هو أن رأسه يمكن أن يتخبط للأمام ، مما قد يعيق مجرى الهواء وهذا ما يسمى بالاختناق الموضعي ، يوجد هذا الخطر إذا كان طفلك ينام في كرسي هزاز أو مقعد سيارة مائل أيضًا، مع وجود مقعد دلو للرضع ، فإن فائدة ربط الطفل بأمان في مقعد السيارة المثبت بشكل صحيح في مركبة متحركة تفوق المخاطر.

مخاوف أخرى هي أن طفلك يمكن أن يدير رأسه ويختنق ضد الحشوة الناعمة ، أو يتشابك في الأشرطة ، أو يتدحرج في الأرجوحة. (حتى لو استخدم الوالدان الأشرطة بشكل صحيح ، في بعض الأحيان لا يزال الطفل قادرًا على التدحرج).

دعا خبراء النوم الآمن إلى النوم على سطح ثابت ومستوٍ لسنوات ، وهو ما تصدر عناوين الصحف في عام 2019 عندما تم استدعاء جهاز نوم شهير صنعه فيشر برايس ، يسمى Rock 'n Play Sleeper ، في الولايات المتحدة بعد وجد تحقيق تقارير المستهلك أنه في السنوات العشر الماضية ، توفي 32 طفلًا أثناء وجوده فيها. بحلول فبراير 2020 ، تم ربط هؤلاء النائمين والأجهزة المماثلة الأخرى بـ 73 حالة وفاة وأكثر من 1000 حادثة ، بعضها أدى إلى إصابات خطيرة. حثت لجنة سلامة المنتجات الاستهلاكية الأمريكية (CPSC) الآباء على التوقف عن استخدام أي منتجات رُضَّع ذات ظهور مائلة تزيد عن 10 درجات للنوم ، بما في ذلك مقاعد السيارة والحراس وغيرها من منتجات الأطفال المائلة ، على الرغم من عدم ذكر التقلبات على وجه التحديد في بيان أكتوبر 2019. .

ومع ذلك ، يقول هوفمان إن التقلبات تنطوي على مخاطر مثل الأجهزة الأخرى. "لدينا مخاوف كبيرة بشأن نوم أي رضيع على منحدر بغض النظر عن الجهاز،كان هناك عدد من التقارير والأوراق المنشورة على مر السنين حول مخاطر نوم الأطفال في الأجهزة الموضعية ، سواء كانت أرجوحة أو مقاعد سيارات أو سرير مائل ، كما يقول هوفمان.