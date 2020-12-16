شكرا لقرائتكم خبر عن 5 علاجات منزلية هتساعدك فى السيطرة على دور البرد وتعزز مناعتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتميز فصل الشتاء بكثرة الإصابة بنزلات البرد والأنفلونزا، ويمكن أن يأتي البرد الشائع مع العطس والتهاب الحلق وبعض درجات الحرارة المرتفعة، ويسبب السعال احتقانًا في الصدر يمكن أن يسبب صعوبة في التنفس، وهناك بعض العلاجات المنزلية التي تساعد في علاج البرد والسعال هذا الشتاء، وفقا لتقرير لصحيفة time now news.

العلاجات المنزلية دائمًا أفضل من تناول الأدوية غير الضرورية لأن استهلاك الأدوية غير الضرورية يجعلك تشعر بالخمول وتبدأ في الشعور بالمرض والإرهاق.

العلاجات المنزلية لمنع البرد وتعزيز المناعة

شرب الكثير من الماء: لا نشعر بالعطش كثيرًا في الشتاء مقارنة بالصيف لكن من المهم جدًا أن تبقى رطبًا خلال فصل الشتاء، احرص على شرب الكثير من الماء حتى يطرد كل السموم من نظامك ويبقيك بصحة جيدة ومحصنًا من الأمراض اشرب أكبر عدد ممكن من السوائل احتفظ دائمًا بزجاجة ماء معك. تجنب المشروبات التي تجرد الماء من نظامك وتجعلك تشعر بالجفاف.

استنشاق جلسات البخار: تأكد من تناول البخار مرة أو مرتين كل أسبوع يعمل استنشاق البخار على تنظيف مجرى الأنف والجهاز التنفسي ويبقيك بعيدًا عن البرد والاحتقان يساعد البخار أيضًا جسمك على محاربة أي فيروسات أو بكتيريا موجودة في جسمك قد تؤدي إلى إصابتك بالمرض.

تناول الأطعمة التي لها خصائص طبية: العناية بنظامك الغذائي أمر مهم للغاية يحافظ تناول نظام غذائي متوازن على صحتك ونشاطك هناك أطعمة معينة مثل الكركم والعسل لها خصائص طبية ويمكن أن تمنعك من الإصابة بالمرض يمكنك تناول الكركم مع الحليب الدافئ للحصول على أفضل النتائج، الكركم معالج طبيعي ولن يجعلك تمرض يمكن تناول العسل إما مباشرة أو خلطه بالماء الدافئ للحصول على أفضل النتائج.

أضف التوابل إلى طعامك: تقلل البهارات من الالتهابات التي يسببها البرد والسعال أضف التوابل مثل الكركم والزنجبيل والثوم والقرفة والقرنفل والفلفل إلى طعامك للابتعاد عن أي نوع من أنواع البرد.

خذ قسطًا من الراحة: لا ترهق جسمك لأنه قد يجعلك تمرض ضع في اعتبارك أن الراحة مهمة لعيش حياة صحية تأكد من حصولك على قسط كافٍ من النوم في الليل والحفاظ على نشاطك أثناء النهار حتى لا تكون لديك فرصة للإصابة بالمرض على الإطلاق.