شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على فوائد فاكهة الكاكا لصحتك ومناعتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الكاكا واحدة من أشهر الفواكه الغنية بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة والألياف التى تعمل على تعزيز صحة الجسم والمناعة والوقاية من الأمراض والفيروسات، كما أنها من الفواكه التى ينصح بإعطائها للأطفال نظرا لما تحتويه من عناصر هامة للنمو والتغذية، وحسب ما ذكره موقع webmd فإن هناك فوائد عديدة لتناول الكاكا على الصحة وهى:

1:تحتوى الكاكا على كمية عالية من المعادن والفيتامينات التى تعمل على تعزيز صحة الجهاز المناعى والوقاية من الفيروسات والأمراض والأوبئة .

2:يمكن أن تساعد الكاكا في الحفاظ على الشرايين نظيفة وتقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب . يشير تصلب الشرايين إلى تصلب الشرايين وتضييقها ، ووجدت إحدى الدراسات أن الكاكا غنية بالألياف الغذائية ومضادات الأكسدة والمعادن التي تشكل جزءًا من نظام غذائي مضاد للتصلب.

3:يمكن أن تساعد في الحفاظ على صحة عينيك، حيث تحتوي الحصة الواحدة على أكثر من نصف المدخول اليومي الموصى به من فيتامين أ وهو أمر مهم للرؤية بالإضافة إلى ذلك ، فإن قشر الكاكا غني باللوتين المعروف بقدرته على الحماية من أمراض العين.

4:يحتوي قشر ثمرة الكاكا على مركبات الفلافينويد التي ثبت أن لها خصائص مضادة لمرض السكر ومضادات الأكسدة،و إنها تحمي من تكوين منتجات نهائية متقدمة للجليكشن (AGEs) ، وهي مركبات ضارة تتشكل عندما يتحد البروتين أو الدهون مع السكر في الدم، تم ربط AGEs بظهور مرض السكري والمضاعفات الصحية طويلة الأجل الناتجة عن المرض.

5:تحتوى على نسبة عالية من الألياف فهذا يجعلها من الفواكه المهمة لصحة الجهاز الهضمى، فهى تحد من الإصابة بالعسر الهضمى، و تنشط الأمعاء، وتحد من الإصابة بالإمساك.

6:تحتوى الكاكا على نسبة عالية من المواد المضادة للأكسدة والفيتامينات التى تعمل على تعزيز صحة الجسم والوقاية من الأمراض السرطانية.