شكرا لقرائتكم خبر عن حلقة ذكية تكشف إصابتك بكورونا حتى لو كانت الأعراض خفيفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ابتكر علماء أمريكيون في جامعة كاليفورنيا حلقة ذكية أو مستشعر قابل للارتداء ينذرك أنك تقوم بتطوير أعراض كورونا حتى لو كانت أعراضك خفيفة، وهذه الحلقة الذكية تولد بيانات درجة حرارة مستمرة بكورونا، حتى في الحالات التي لا يشتبه فيها بالعدوى ويمكن للجهاز، الذي قد يكون مؤشرًا أفضل للمرض من مقياس الحرارة، أن يؤدي إلى عزل واختبار مبكر، مما يحد من انتشار فيروس كورونا، وفقا لموقع "ميديكال اكسبريس".

ووجد تحليل لبيانات 50 شخصًا أصيبوا سابقًا كورونا، نُشر في مجلة Scientific Reports أمس، أن البيانات التي تم الحصول عليها من الحلقة الذكية حددت بدقة درجات حرارة أعلى لدى الأشخاص الذين يعانون من أعراض كوفيد -19.

في حين أنه من غير المعروف مدى فعالية الحلقة الذكية في اكتشاف كورونا بدون أعراض ، والذي يؤثر على ما بين 10- 70% إل من المصابين وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.

وأفاد المؤلفون أنه بالنسبة لـ 38 من 50 مشاركًا، ظهرت الحمى التي تم التعرف عليها عندما لم يتم الإبلاغ عن الأعراض أو حتى دون أن يلاحظها أحد.

جدير بالذكر أن الباحثين حللوا أسابيع من بيانات درجة الحرارة لتحديد النطاقات النموذجية لكل من المشاركين الخمسين. "

وفقًا للمؤلف المشارك فريدريك هيشت ، أستاذ الطب ومدير الأبحاث في مركز UCSF Osher للطب التكاملي ، فإن هذا العمل "مهم لإظهار إمكانات الأجهزة القابلة للارتداء في الكشف المبكر عن كورونا بالإضافة إلى غيره أمراض معدية."

في حين أن عدد المشاركين في الدراسة كان صغيرًا جدًا بحيث لا يمكن استقراءه لجميع السكان، قال المؤلفون إنهم تم تشجيعهم على اكتشاف الحلقة الذكية للمرض عندما كانت الأعراض خفية أو غير ملحوظة.

لإجراء الدراسة ، استخدم الباحثون حلقة Oura Ring، وهي مستشعر يمكن ارتداؤه من صنع شركة أورا الفنلندية الناشئة، والتي تقترن بتطبيق جوال.

تقيس الحلقة باستمرار النوم واليقظة ومعدل ضربات القلب والجهاز التنفسي ودرجة الحرارة.

قدم الباحثون الحلقات إلى ما يقرب من 3400 من العاملين في مجال الرعاية الصحية في جميع أنحاء الولايات المتحدة ، وعملوا مع أورا لدعوة المستخدمين الحاليين للمشاركة في الدراسة عبر تطبيق أورا ، مما أدى إلى تسجيل أكثر من 65000 مشارك في جميع أنحاء العالم في دراسة قائمة على الملاحظة، والتي يعدها باحثو جامعة كاليفورنيا للنشر.

أفاد المشاركون في الدراسة الأولية أنهم أصيبوا سابقًا بكورونا كان السجل المستمر لبيانات المراقبة الحيوية الخاصة بهم لا يزال متاحًا للتحليل من الأسابيع التي سبقت إصابتهم ، وحتى وقت التسجيل حتى نهاية الدراسة.