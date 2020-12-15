سر نجاة تونسية عمرها 101 عام من كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشف مصدر طبي في تونس، الثلاثاء، عن شفاء معمرة تونسية من فيروس كورونا بعد خضوعها للحجر الصحي.
وأعلن المسؤول بالإدارة الجهوية للصحة في القصرين غرب تونس، منصف المحمدي، عن شفاء المعمرة البالغة من العمر 101 عام بعد أن أتمت فترة الحجر الصحي لمدة 14 يوماً في منزلها في معتمدية سبيبة.
وقال المحمدي لإذاعة "موزاييك" الخاصة: "إن المسنة التزمت بالوصفة الطبية ونصائح الأطباء".
وتابع المسؤول: "هي في صحة جيدة خصوصاً وأنها لا تعاني من أية أمراض مزمنة في السابق".
ولا تزال تونس تحت وطأة الموجة الثانية من الوباء الذي أصاب أكثر من 111 ألف شخص وتسبب في وفاة 3915 منذ فبراير/شباط الماضي، وفق آخر تحديث لوزارة الصحة.
وأعلنت وزارة الصحة في وقت سابق إن أولى شحنات التلقيح المضاد للفيروس من مختبرات فايزر ستصل تونس في الربع الثاني من 2021.
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