273 إصابة جديدة بكورونا في السودان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت وزارة الصحة السودانية، الثلاثاء، تسجيل 273 إصابة جديدة بفيروس كورونا و17 وفاة وشفاء 215 حالة.

وأوضحت الوزارة في بيان عن التقرير الوبائي ليوم الأحد أن الحالات الجديدة سُجلت منها 235 في ولاية الخرطوم، فيما توزعت بقية الحالات على 8 ولايات.



وبهذه الحالات الجديدة، يرتفع العدد الكلي للمصابين بفيروس كورونا في السودان إلى 21 ألفا و864 حالة، بينها 1372 وفاة و12 ألفا و667 شخصا تعافوا.

وشددت الوزارة على أهمية التزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية والتبليغ الفوري عن حالات الاشتباه.

وأعلن رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، الإثنين، الاتفاق على حصول السودان على 8 ملايين جرعة من لقاح ضد فيروس كورونا.

وقال خلال مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء، حول حذف السودان من قائمة الإرهاب، إنه سيتم توجيه الجرعات نحو الفئات الأكثر احتياجاً، وعلى رأسها الكادر الصحي والطبي بالبلاد.

وأضاف: "سنعمل حتى نتمكن من تطعيم جميع مواطنينا".