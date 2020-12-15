شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح بعد التعافى من فيروس كورونا.. استمر فى ارتداء الكمامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخطئ بعض الأشخاص المتعافين من فيروس كورونا بعدم توخي الحذر والاحتياطات الإضافية بعد الأسبوع الأول من التعافى ومغادرة المستشفى، نعرض لك بعض النصائح التي ستساعدك على البقاء آمنًا وتجنب المضاعفات، بحسب ما نشره موقع thehealthsite وهى:

مارس جميع الإجراءات الاحترازية

إعادة العدوى أمر شائع الحدوث عند مرضى كورونا، بعد اختبارهم سلبيا للفيروس، يصابون مرة أخرى، لذلك، من الأفضل ألا تشعر بالرضا عن النفس بعد الشفاء استمر في ممارسة جميع الأساليب الاحترازية مثل التباعد الاجتماعي وارتداء أقنعة الوجه واستخدام معقمات اليدين.



الإجراءات الاحترازية

تناول أدوية تسييل الدم

تجلط الدم هو أحد المضاعفات الخطيرة لـ كورونا، يعاني العديد من الأشخاص من هذا أيضًا بعد التعافي من الفيروس، وبسبب تجلط الدم يمكن أن يؤدي إلى الموت المفاجئ بسبب الانسداد الرئوي أو السكتة الدماغية أو حتى التسبب في نوبة قلبية. لذلك، عندما تخرج من المستشفى بعد التعافي من كورونا، اسأل طبيبك عما إذا كنت بحاجة إلى تناول أي دواء لتخثر الدم ومنع تكون الجلطات، ربما ستحفظ حياتك.

التغذية السليمة

كما هو الحال مع جميع الأمراض، يجب أن تعتني بتغذيتك بعد التعافي من مرض كورونا أيضًا، اتبع نظامًا غذائيًا صحيًا، وحافظ على رطوبتك وتأكد من تناول جميع الأدوية حسب نصيحة الطبيب، سيساعدك هذا على التعافي بشكل أسرع، إذا كنت تعاني من أعراض ما بعد الشفاء مثل آلام الجسم والتعب وضيق التنفس، فسيساعدك ذلك في التغلب على المشكلات.



التغذية السليمة

تجنب التدخين

يجب تجنب التدخين بالتأكيد لأن هذا الفيروس يهاجم الرئتين بنسبة 80 % من المرات، يتسبب التدخين في زيادة سماكة الدم وإصابة الرئتين أيضًا، كذلك يمكن أن يكون لشرب الكحول تأثير سلبي على جسمك.



تجنب الشرب والتدخين

تجنب المناطق الملوثة

تلوث الهواء هو في المقام الأول يؤثر على التنفس، فهو ضار برئتيك وصحتك العامة لذا، حاول الابتعاد عن الأماكن الملوثة بعد التعافي من كورونا لأنه يمكن أن يؤدي إلى حدوث مضاعفات.



المناطق الملوثة

كن نشيطا

يعد التعافي بعد نمط الحياة الخامل أمرًا خطيرًا ويمكن أن يؤدي مرة أخرى إلى مضاعفات كن نشيطًا، واذهب إلى حياتك المعتادة ولا تستلقي في السرير فقط، هذا سيقطع شوطًا طويلاً في مساعدتك على التعافي بشكل أسرع.