مواطنو سان مارينو يرفضون لقاح كورونا.. عليهم تحمل مصاريف العلاج

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سيتعين على أولئك الذين يختارون عدم التطعيم ضد كورونا في جمهورية سان مارينو دفع تكاليف علاجهم على نفقاتهم الخاصة حال إصابتهم بالفيروس.

هذه هو الاقتراح الذي تفكر به حكومة سان مارينو الإيطالية في ظل اقتراب وصول الجرعات الأولى من لقاح الفيروس التاجي بحلول يناير/كانون الثاني من العام المقبل.

تختار جمهورية سان مارينو اتخاذ موقفا صارما تجاه الرافضين حماية أنفسهم من عدوى فيروس كورونا المستجد بتقديم وزير الصحة والضمان الاجتماعي لجمهورية سان مارينو، روبرتو تشافاتا هذا الاقتراح، الذي سيعرض قريباً على كونجرس الدولة الصغيرة الواقعة وسط شمال شبه الجزيرة الإيطالية، وسيتخذ قراراً بشأنه في وقت قريب.

وأوضح تشافاتا أن لقاحات كوفيد- 19 في سان مارينو ستصل من إيطاليا وستكون مجانية ومتاحة للسكان، وإذا قررت عدم الخضوع للحقن، وأصبت بالفيروس التاجي، سيتعين عليك تحمل تكاليف علاج أي عدوى تاجية على نفقتك الخاصة، وفقاً لموقع " today" الإيطالي.

ينص القانون الحالي لجمهورية تيتان أن التطعيم ضد "كوفيد-19" سيكون مجانياً ومتاحاً للجميع في الجمهورية، لكن في حالة قرار أحد المواطنين عدم الخضوع له باختيارك وليس لأنك جزء من الفئات المستبعدة، مثل مرضى الحساسية أو لأسباب صحية أخرى، سيتعين عليك دفع تكاليف علاج العدوى المحتملة.



والاقتراح، المتوقع أن يثير نقاشا كبيراً، يأتي على وجه الخصوص من وزارة الدولة للصحة والضمان الاجتماعي، الهيئة المعنية بتنفيذ السياسة الصحية والضمان الاجتماعي لجمهورية سان مارينو.

سان مارينو، جمهورية صغيرة تقع على سفوح جبل تيتانو، على الجانب الأدرياتيكي من وسط إيطاليا بين إقليمي إميليا رومانيا وماركى وتحيط بها جمهورية إيطاليا من جميع الجهات، فهي أصغر دولة مستقلة في أوروبا بعد مدينة الفاتيكان وموناكو.