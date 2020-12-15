زيادة يومية قياسية بوفيات كورونا في تركيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أظهرت بيانات وزارة الصحة التركية، الثلاثاء، تسجيل زيادة قياسية في عدد حالات الوفاة اليومية بفيروس كورونا.
وبلغ عدد الوفيات اليومية 235 حالة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية مما رفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 16881 حالة.
وسجلت تركيا أيضاً 32102 إصابة جديدة في الساعات الأربع والعشرين الماضية من بينها حالات لا تظهر عليها الأعراض.
وظلت تركيا لمدة 4 أشهر تسجل الحالات التي تظهر عليها الأعراض فقط، لكنها سجلت جميع الحالات منذ 25 نوفمبر/تشرين الثاني.
وفرضت الحكومة حظر تجول خلال أيام العمل الأسبوعية وعزلا عاما في العطلات الأسبوعية في محاولة لكبح الزيادة في الإصابات.
وتركيا ثالث دولة على مستوى العالم من حيث أكبر عدد من الإصابات اليومية بالفيروس بعد الولايات المتحدة والبرازيل.
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