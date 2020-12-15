شكرا لقرائتكم خبر عن استشاري يحذر من خطورة إغماء مرضى السكري «كبار السن» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضح الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، أن من الأعراض غير الشائعة لجلطة القلب هو الإغماء المؤقت لثواني، وتكون بدون ألم أو ضيقة تنفس أو تعرّق وخاصة مرضى السكري كبار السن.

وأضاف “النمر” في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “ليس كل إغماء يعتبر جلطة، والإغماء في مرضى السكري كبار السن يجب أن يؤخذ بجدية ويعرض على الطبيب لمعرفة المسبب”.