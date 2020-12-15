شكرا لقرائتكم خبر عن خطر الإصابة بكورونا من أحد أفراد الأسرة 16.6%.. دراسة توضح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توصلت دراسة جديدة إلى أن خطر الإصابة بفيروس كورونا الجديد من أحد أفراد الأسرة أقل من واحد من كل خمسة، حيث وجد الباحثون أن 16.6 في المائة فقط من جميع الأشخاص المصابين بـ الفيروس التاجى نقلوه إلى أفراد أسرهم، وأكثر من واحد من كل ثلاثة أشخاص ينقلون الفيروس إلى أزواجهم.

علاوة على ذلك، عندما لا تظهر على الشخص المصاب أعراض مثل السعال أو الحمى أو ضيق التنفس ، كان معدل الانتقال 0.7 بالمائة فقط.

وحسب ما ذكرته جريدة ذا ديلى ميل البريطانية تقول تام من جامعة فلوريدا، إن النتائج تظهر أنه نظرًا لأن الأشخاص الذين لديهم حالات مشتبه بها أو مؤكدة يُطلب منهم العزل في المنزل ، يجب على الأشخاص التفكير في ارتداء قناع حول أفراد الأسرة الذين قد يكونون مصابين بالفيروس.

بالنسبة للتحليل المنشور في JAMA Network Open ، نظر الفريق في 54 دراسة ذات صلة مع أكثر من 77000 مشارك أبلغوا عن انتقال ثانوي منزلي، نظر الباحثون في عوامل متعددة بما في ذلك اتصال الكبار أو الأطفال ، وعدد الاتصالات وما إذا كان المريض يعاني من الأعراض أم لا.

وأظهرت النتائج أن 16.6٪ من مرضى الفيروس التاجي ينقلون المرض إلى أفراد أسرهم، كان المعدل أعلى إذا كان لدى الشخص أعراض تقليدية مثل السعال والحمى وضيق التنفس ، حيث انتشر 18 في المائة إلى أفراد الأسرة، ومع ذلك إذا كان الشخص المصاب بدون أعراض ، فإنهم ينشرونه إلى 0.7 بالمائة فقط من الاتصال المنزلي.