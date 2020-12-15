شكرا لقرائتكم خبر عن غنوا للمولود.. الغناء للأطفال المبتسرين يحد من القلق عند الأمهات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجدت دراسة أن الغناء لطفل "خديج" وهو الطفل المولود قبل ولادته أثناء زيارة المستشفى يمكن أن يساعد في تقليل قلق الأم ومساعدتها على الارتباط بطفلها قبل عودته إلى المنزل، حيث لاحظ باحثون من جامعة هلسنكي أن 24 من الأمهات يغنين لأطفالهن أثناء حملهم وملامسة الجلد للجلد في المستشفى.

وحسب ما ذكرته الديلى ميل البريطانية عندما يولد الطفل قبل الأوان ، يتم فصل الأم والطفل جسديًا بسبب الرعاية في المستشفى اللازمة لمساعدة الطفل على النمو قبل العودة إلى المنزل، ووجد الفريق أن آباء الأطفال المبتسرين غالبًا ما يعانون من الإجهاد في المستشفى ويمكن أن يكون قلقهم بشأن بقاء الطفل على قيد الحياة، وهذا يزيد من مخاطر القلق والاكتئاب ، لا سيما بين أمهات الأطفال الذين يكون وزنهم عند الولادة منخفضًا جدًا أو الذين يولدون مبكرًا جدًا.

الأمهات اللواتي غنين للطفل كانوا أقل عرضة للقلق والتوتر مقارنة بالأمهات غير المغنيات.

قام معالج بالموسيقى بتوجيه الوالدين في مجموعة التدخل للغناء بطريقة مناسبة لعمر الطفل الخديج وزودهم بالمواد، وتم قياس قلق الأمهات في بداية ونهاية التدخل من خلال استبيان قياسي - وأكملت الأمهات في المجموعة الغنائية استبيانًا آخر بعد كل تجربة مع طفلهن.

يقول مؤلف الدراسة Kaisamari Kostilainen: "أظهرت الأبحاث السابقة أن صوت الأم وغنائها لهما تأثيرات إيجابية على نمو الأطفال الخدج ، ومن بينها القدرة على استقرار حالتهم الفسيولوجية".

وفقًا للنتائج ، تم تقليل القلق إحصائيًا في مجموعة الأمهات التي تم تشجيعهن بشكل خاص على الغناء لأطفالهن مقارنة بالمجموعة الضابطة.

لقد ثبت أنه مفيد في مساعدة الأطفال الصغار على الانتظار وزيادة معدلات الرضاعة الطبيعية، يمكن أن يساعد التلامس الجلدي للآباء الطفل على التعرف على صوت الأب والمساعدة في استقرار الرضيع وتعزيز الترابط.