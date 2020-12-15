شكرا لقرائتكم خبر عن فايزر تكشف تفاصيل تجارب لقاح كورونا.. وتؤكد: يوفر مناعة مركبة ضد الفيروس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة فايزر الأمريكية وشريكتها الألمانية عن بيانات إضافية حول تحييد الأجسام المضادة واستجابات الخلايا التائية من تجربة المرحلة الأولى والثانية مع لقاح BNT162b2 لفيروس كورونا التي أجريت في ألمانيا.

ووفقا لبيان للشركة عبر موقعها الرسمي تظهر نتائج الدراسة أن BNT162b2 يثير استجابة مناعية خلطية وخلوية تكيفية مشتركة ضد فيروس كورونا وتوفر نظرة ثاقبة على الطبيعة المركبة لمناعة الخلايا التائية التي يسببها BNT162b2 تم نشر النتائج على خادم ما قبل الطباعة MedRxiv

BNT162b2 هو لقاح تجريبي لفيروس كورونا طورته شركة فايزر الأمريكية وبايونتك الألمانية تم ترخيصه للاستخدام في حالات الطوارئ للأفراد الذين تبلغ أعمارهم 16 عامًا أو أكبر في العديد من البلدان حول العالم.



لقاح فايزر

قال أوجور شاهين ، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة بايونتك "بالتوازي مع العمل مع المنظمين في جميع أنحاء العالم لإتاحة لقاحنا ، سنواصل مشاركة البيانات المهمة من دراساتنا المستمرة مع المجتمع العلمي العالمي والجمهور من أجل تعزيز فهمنا الجماعي لآلية عمل اللقاح الأساسية ، في حين أن هناك إجماعًا واسعًا على أن اللقاحات يجب أن تحفز استجابات الأجسام المضادة ضد الفيروس ، فإن التجارب من جائحة السارس السابق تشير إلى أن استجابات خلايا CD8 + T قد تكون ذات أهمية حاسمة لتحقيق حماية طويلة الأجل."

تساعد هذه النتائج من دراسة المرحلة الألمانية 1/2 الجارية في توضيح الأذرع المتعددة لجهاز المناعة التي يتم تنشيطها لمحاربة لفيروس كورونا بواسطة اللقاح BNT162b2 المرشح، وأكدت كاثرين يو يانسن نائب الرئيس الأول ورئيسة أبحاث وتطوير اللقاحات في شركة فايزر ، إن تعزيز فهم مدة استجابات الجسم المضاد أمر بالغ الأهمية حيث يواصل المجتمع العلمي العالمي البحث عن لقاحات محتملة للمساعدة في التغلب على هذا الوباء، قائله "نواصل إضافة مجموعة الأدلة العلمية التي تدعم BNT162b2 ويسعدنا أن نرى الاتساق في النتائج التي توصلنا إليها عبر الدراسات."

تُجرى تجربة المرحلة 1/2 الجارية غير العشوائية المفتوحة التسمية (NCT04380701) في ألمانيا بالتوازي مع تجربة المرحلة 1/2/3 (NCT04368728) التي بدأت في الولايات المتحدة، قيمت الدراسة الألمانية سلامة ومناعة BNT162b2 في مجموعات جرعات مختلفة (1 ميكروجرام ، 10 ميكروجرام ، 20 ميكروجرام ، 30 ميكروجرام) مع 11-12 مشاركًا لكل مجموعة، تم إعطاء BNT162b2 على جرعتين بفارق 21 يومًا للبالغين الأصحاء الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 55 عامًا.

ووفقا لبيان الشركة ، فبشكل عام ، تعكس هذه النتائج نتائج الدراسة الأمريكية (NCT04368728) التي تم نشرها مسبقًا ، وتدعم ملف تعريف الأمان المواتي والتحريض القوي لاستجابات الأجسام المضادة الخاصة بالفيروسات.، أظهرت فترة المتابعة الأطول التي تبلغ 85 يومًا استمرار عيار الأجسام المضادة المعادلة في نطاق أو أعلى من تلك الموجودة في مجموعة مصل النقاهة. قامت مصل BNT162b2 المناعي بتحييد 19 فيروسًا زائفًا بكفاءة ، مما يشير إلى إمكانية حماية BNT162b2 الواسعة ضد الطفرات المبلغ عنها لفيروس كورونا.

وأظهر جميع المشاركين البالغ عددهم 37 الذين تم تطعيمهم باستخدام BNT162b2 استجابات مرتفعه من الخلايا التائية.

وأكد البيان أن لمؤثرات جهاز المناعة التكيفي أدوار تكميلية في الدفاع ضد الالتهابات الفيروسي. في حين أن الأجسام المضادة المعادلة هي خط الدفاع الأول ، فإن خلايا CD8 + T تساهم في إزالة الفيروس من الأجزاء داخل الخلايا التي يتعذر الوصول إليها لتحييد الأجسام المضادة

وأوضح البيان ان هذا اللقاح حصل على تصريح للاستخدام في حالات الطوارئ للأفراد الذين تبلغ أعمارهم 16 عامًا فما فوق في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والبحرين وكندا والمملكة العربية السعودية والمكسيك، قدّمت شركتا فايزر، وبايونتك طلبًا نهائيًا لترخيص التسويق المشروط (CA) بعد تقديم الطلبات المتدرجة مع وكالة الأدوية الأوروبية (EMA) والعديد من الوكالات التنظيمية الأخرى حول العالم.