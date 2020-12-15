كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 15 ديسمبر 2020 06:42 مساءً - كثر الاهتمام بالنباتات الطبية هذه الأيام، بعد انتشار الأعراض الجانبية للأدوية الكيميائية، والدعوة للعودة إلى الطبيعة، ولذلك فالطفل له نصيبه من الأعشاب، ومنها نبات الشيح الذي لا زالت التجارب عليه بخصوص فوائده لظواهر حركية وانفعالية لأطفال، وعن ذلك يحدثنا الدكتور عصمت ناصر، إختصاصي التغذية والطب البديل حيث يشرح فوائد نبات الشيح ومحاذير تناوله للأطفال كالآتي. ما هو نبات الشيح؟ ينتشر في جميع أنحاء العالم الشيح أو البعيثران هو جنس نباتات عُشبيَّة برّيَّة مُعَمَّر، مُخشَوْشِبَة، من الفصيلة النجمية، وأنواعُه عديدة منتشرة في مُعظم أصقاع العالم، منها البريَّة، والطبيَّة، والصِّناعيَّة، والتّزينيَّة. فُروعُها نحيلة مُخشَوشبة.

تتميز نبتة الشيح بأوراقها المركبة المتعاقبة وأزهارها ذات الرؤوس الصفراء.

يمتد عمر الشجرة منها لحوالي أربع سنوات.

يستفاد من الجذور والساق والأوراق، وتدخل في الكثير من الصناعات الدوائية. ما هي فوائد الشيح للأطفال؟ يجب تقديمه بحذر للأطفال يقدم الشيح للأطفال على شكل شراب أو منقوع، وذلك لأن له فوائد عظيمة منها تنشيط الدورة الدموية بشكل عام للصغار والكبار.

يقدم مادة مسكنة للألم حيث يتم ربط بعض أوراقه الساخنة ووضعها مكان الألم بالنسبة للأطفال الذين يترعضون للكدمات.

يعزز صحة الكبد لديهم.

يعتبر من مدرات البول.

ويفيد في تهدئة الأعصاب وجلب النوم.

ثبت أن له فائدة في علاج فرط الانتباه عند الأطفال. محاذير تقديم الشيح للأطفال قد يسبب بعض النتائج العكسية رغم قيمته الصحية يؤدي الاكثار من تناول مشروب الشيح لإصابة الأطفال بنوبات من الهوس.

كما أن هناك بعض الأطفال الذين يعانون من الحساسية منه.

يمكن استخدامه خارجياً حيث يستخدم كطارد للحشرات من غرف الصغار عند حرقه. والآن عزيزتي الأم هل لديك أسئلة حول الموضوع لكي تتركيها لنا في المربع أدناه وسوف يجيب عليها خبراء الخليج 365؟

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