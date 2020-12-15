كيف يؤثر السكر على هرمونات الشهية لدى الشباب؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت دراسة حديثة أن المشروبات المضاف إليها السكروز مقارنة بالجلوكوز قد تتسبب في أن ينتج الشباب مستويات أقل من الهرمونات المنظمة للشهية.

وأوضحت الدراسة التي نشرتها دورية "علم الغدد الصماء والتمثيل الغذائي" التابعة لجمعية الغدد الصماء أن استهلاك كميات كبيرة من السكر يسبب البدانة.



ويتكون السكروز أو "سكر المائدة" من أجزاء متساوية من الجلوكوز والفركتوز وغالبا ما يضاف إلى الأطعمة المعالجة مثل الصودا والحلوى والحبوب والأطعمة المعبأة.

ويوجد الجلوكوز في أطعمة مثل العسل والفواكه المجففة.

وقالت المشرفة على الدراسة، كاثلين بيدج، من كلية "كيك يو إس سي" للطب بلوس أنجلوس: "خلصت الدراسة التي أجريناها إلى أنه عندما استهلك الشباب البالغون مشروبات تحتوي على السكروز، أنتجوا مستويات أقل من الهرمونات المنظمة للشهية مقارنة باستهلاك مشروبات تحتوي على الجلوكوز (النوع الرئيسي للسكر الموجود في مجرى الدم)".

وأضافت: "هذه الدراسة هي الأولى التي تظهر كيف أن السمات الفردية، بما في ذلك وزن الجسم والجنس والحساسية تجاه الإنسولين، تؤثر على الاستجابات الهرمونية لنوعين مختلفين من السكر: السكروز والجلوكوز. وتلقي هذه النتائج الضوء على الحاجة لدراسة كيف تؤثر السمات الشخصية على استجابات الجسم لأنواع مختلفة من السكر وغيره من المواد المغذية فيما نتناول من طعام".