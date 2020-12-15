شكرا لقرائتكم خبر عن الأجسام المضادة للمتعافين من كورونا تحميهم من الإصابة مرة أخرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

كشف دراسة بريطانية أن الأجسام المضادة التي أنشأها الجهاز المناعي أثناء الإصابة بفيروسات كورونا يمكن أن تحمي من الإصابة بفيروس كورونا فيما بعد.

فسرت الدراسة لماذا يبدو بعض الناس محصنين ضد كورونا كما يزعم علماء في جامعة كوليدج لندن ومعهد فرانسيس كريك، وحسب ما ذكره موقع mirror استجابة للعدوى بالفيروس، حيث يقوم الجهاز المناعي بإنتاج أجسام مضادة للمساعدة في مكافحته تبقى هذه الأجسام المضادة في الدم لفترة بعد الإصابة، وفي حالة الإصابة مرة أخرى تكون قادرة على معالجة الفيروس مرة أخرى.

وجد الباحثون أن بعض الأشخاص، ولا سيما الأطفال لديهم أجسام مضادة لـ كورونا في دمائهم، على الرغم من عدم إصابتهم بالفيروس على الإطلاق.

خلال بحثهم عن اختبارات الأجسام المضادة لـ فيروس كورونا، وجدوا أن بعض الأشخاص الذين لم يتعرضوا لـ SARS-CoV-2 لديهم أجسام مضادة في دمائهم تتعرف على الفيروس. قاموا بتحليل أكثر من 300 عينة دم تم جمعها قبل الوباء ، بين عامي 2011 و 2018 تحتوي جميع العينات تقريبًا على أجسام مضادة تتفاعل مع فيروسات كورونا الباردة الشائعة.

ومع ذلك ، فإن نسبة صغيرة من المتبرعين البالغين ، حوالي واحد من كل 20 ، لديهم أيضًا أجسام مضادة تفاعلت مع فيروس كورونا، ولم يكن هذا يعتمد على إصابة حديثة بفيروس كورونا البارد، بشكل مثير للدهشة، تم العثور على هذه الأجسام المضادة المتفاعلة بشكل أكثر تكرارًا في الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و 16 عامًا.

قال المؤلف الرئيسي ، كيفين نج ، طالب دكتوراه في كريك في لندن: "تُظهر نتائجنا أن الأطفال أكثر عرضة للإصابة بهذه الأجسام المضادة المتفاعلة مقارنة بالبالغين، وقد يرجع ذلك إلى تعرض الأطفال بانتظام لفيروسات كورونا الأخرى.

يذكر أن عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في المملكة المتحدة انخفض بمقدار 144حالة عن يوم الأحد الماضي، و من المحتمل أن تكون هذه الأجسام المضادة نتيجة التعرض لفيروسات كورونا الأخرى، والتي لها بنية مشابهة لـ فيروس كورونا وتسبب الزكام.