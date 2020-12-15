شكرا لقرائتكم خبر عن 1400 متطوع يحصلون على اللقاح الروسى الثانى "إيبفاك كورونا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الخدمة الفيدرالية لمراقبة حماية حقوق المستهلك ورفاهية الإنسان في روسيا، إن ما يصل إلى 1316 متطوعًا فوق سن 18 عامًا و 122 متطوعًا فوق سن الستين تلقوا الحقنة الأولى من لقاح فيروس كورونا "إيبفاك كورونا" EpiVacCorona الروسي كجزء من تجارب ما بعد التسجيل، وهو اللقاح الروسي الثاني بعد سبوتنيك V الذى أعلنت عنه روسياً.

وبحسب وكالة "تاس" الروسية "كجزء من التجارب السريرية التي خضعت للتحكم والتسجيل للقاح EpiVacCorona الذي طوره مركز أبحاث Vector State التابع للرقابة الصحية ، تلقى 1316 متطوعًا فوق سن 18 و 122 متطوعًا فوق سن الستين اللقطة الأولى من اللقاح ".

وأضافت الهيئة أن جميع المتطوعين يشعرون بصحة جيدة، ولم يتم اكتشاف أي عواقب سلبية للتلقيح.

في 24 يوليو، حصل مركز Vector على إذن من وزارة الصحة الروسية لإجراء تجارب سريرية للقاح فيروس كورونا على المتطوعين.

اكتملت تلك المرحلة من التجارب في 30 سبتمبر وتم تسجيل اللقاح في منتصف أكتوبر.

في 16 نوفمبر منحت وزارة الصحة الإذن للمركز بإجراء تجارب ما بعد التسجيل على 150 متطوعًا تزيد أعمارهم عن 60 عامًا وفي 18 نوفمبر صدر الإذن بإجراء تجارب على 3000 متطوعاً.

ولا يحتوى لقاح EpiVacCorona على فيروس كورونا الحي، لكنه يشكل مناعة بسبب استخدام مواد اصطناعية، وقد أعلنت روسيا أنه آمن وفعال.