شكرا لقرائتكم خبر عن ألم 12 ساعة وصل للمخ.. رجل فلبينى يستخرج "صرصور" من أذنه.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عاني رجل فلبيني من ألم وحكة متواصلين لمدة 12 ساعة متواصلة وصلت إلى حد شعوره بخدش في داخل مخه، حيث اكتشف ليو أوريندين (39 عاما)، وجود صرصور ميت تسلل لقناة الأذن، كان الرجل ينوى الذهاب إلى فراشه للحصول على قسط من الراحة بعد عمل طويل، إلا أنه استيقظ من نومه من شدة الألم في أذنه.



استخراج الصرصور من أذن الرجل

ورغم شعوره بشيء يخدش أذنه من الداخل، رفض ليو الذهاب إلى المستشفى خوفا من التقاط عدوى فيروس كورونا ، فيما اتصلت زوجته بابن عمه طلبا للمساعدة، وعندما وصل القريب، سكب زيتا في أذن ليو بعدما شك في وجود حشرة في الداخل، لكن شيئا لم يحدث، وفقا لموقع سكاي نيوز.

واضطر ابن عمه إلى استخدام الملقط، لينجح في إخراج صرصور ميت يبلغ طوله نحو 3 سنتيمترات، وقال ليو: "كنت أشعر بالألم من أذني حتى مخي. شعرت أنه كان يعضني في الداخل"، وظهرت على أذن ليو علامات دموية وجروح صغيرة عندما تمت إزالة الحشرة، لذلك زار الطبيب لفحصها بحثا عن إصابات، وقال الطبيب دوريس فيلاسكو: "ليو كان محظوظا. بدت طبلة أذنه طبيعية ولم نجد أي خدوش. كانت سليمة ولم تتسبب الحشرة في أي ضرر".