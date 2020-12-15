شكرا لقرائتكم خبر عن طرح لقاح فايزر في عيادات طبيب الأسرة البريطانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت تقارير أن المئات من عيادات أطباء الأسرة في المملكة المتحدة ستبدأ في طرح لقاح فايزر لكورونا للأشخاص ذوي الأولوية يوم الإثنين القادم، حيث تبدأ المرحلة التالية من برنامج التطعيم الشامل للحكومة البريطانية، وكانت المملكة المتحدة أول دولة في العالم توافق على اللقاح وبدأت في تحصين المرضى في 9 ديسمبر الماضي.

وكانت الخطة الأولية للحكومة البريطانية هي أن تقوم المستشفيات بإعطاء اللقاح لأولئك المرضى الذين يعتبرون الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس، وكذلك المؤهلين عمال الرعاية الصحية، بحسب موقع "إنسايدر".

وقالت هيئة الخدمات الصحية البريطانية في بيان أمس الاثنين "العيادات في أكثر من 100 جزء من البلاد تسلم اللقاح اليوم، مع بدء البعض عياداتهم بعد ظهر اليوم والغالبية تبدأ يوم الثلاثاء".

كانت بريطانيا الدولة الأكثر تضررا في أوروبا من كورونا مع 64000 حالة وفاة و 1.85 مليون حالة حتى الآن ، وفقًا لجامعة جونز هوبكنز.

إليك ما تحتاج لمعرفته حول إطلاق لقاح كورونا في عيادات طب الأسرة ببريطانيامن يمكنه الحصول على اللقاح؟

تم تحديد أولئك الذين تبلغ أعمارهم 80 عامًا أو أكثر كمجموعات ذات أولوية للقاح كورونا من قبل أطباء الأسرة ، من قبل اللجنة المشتركة للتطعيم والتحصين، وهي هيئة استشارية حكومية مستقلة.

من المحتمل أن يتمكن سكان دور الرعاية من الحصول على لقاح في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

وقال البروفيسور مارتن مارشال، رئيس الكلية الملكية للممارسين العامين، في بيان يوم الإثنين "لن نقوم بتلقيح الجميع دفعة واحدة - سيكون عددًا صغيرًا نسبيًا في البداية".

وقال: "لكن طالما كان هناك إمداد، سيبدأ الأطباء العامون وفرقنا في المواقع المختارة بتلقيح الناس هذا الأسبوع، بدءًا من مرضانا الأكثر ضعفًا".

حث مارشال الناس على عدم الاتصال بعيادة طبيب الأسرة للاستفسار عن التطعيم بدلاً من ذلك ، ستتصل العيادات بالأشخاص في المجموعات ذات الأولوية عندما يحين دورهم لاستقبالها.

أين يمكن الحصول عليه؟

لن تقوم جميع عيادات أطباء الأسرة بإطلاق حقنة فايزر ستنشئ مجموعات من عيادات أطباء الأسرة ، المعروفة باسم شبكات الرعاية الأولية، مرافق مخصصة لحقن مرضاهم.

الرقم الدقيق غامض ، لكن NHS England قالت في بيان يوم الاثنين إنها "أكثر من 100 عيادة ولم تكشف NHS England قائمة المراكز.

كم من الوقت سيستغرق موعد لقاح كورونا؟

أخبر مدير الأعمال من عيادة طبيب الأسرة في جنوب إنجلترا أن مواعيد لقاح كورونا -تتراوح من 7 إلى 10 دقائق ، اعتمادًا على العيادة.

يجب على جميع المرضى البقاء لمدة 15 دقيقة بعد تلقي اللقاح للمراقبة ، وفقًا لنصيحة الجهة المنظمة في المملكة المتحدة ووكالة الأدوية والمنتجات البشرية.

لم يتضح بعد كيف ستؤثر الموافقة الوشيكة المحتملة على لقاح منافس AstraZeneca على بدء الاستخدام.

طلبت حكومة المملكة المتحدة 40 مليون حقنة من لقاح فايزر ، و 100 مليون جرعة من أسترا زينيكا.