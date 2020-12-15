شكرا لقرائتكم خبر عن FDA توافق على خنزير معدل وراثيًا لا يسبب الحساسية لدى البشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية FDA ، إنها وافقت على خنزير معدل وراثيًا لا يصنع جسمه مكونًا يمكن أن يؤدي إلى الحساسية لدى الناس.

وقالت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية وفقا لتقرير شبكة CNN، إن الخنازير يجب أن تنتج لحومًا آمنة للأكل، وأعضاء وأنسجة آمنة للزراعة وللاستخدامات الطبية الحيوية الأخرى للأشخاص الذين يعانون من حساسية تجاه المركب، وهو سكر موجود على سطح الخلايا الحيوانية المعروفة باسم ألفا-غال، وقد يساعد الأشخاص الذين لديهم حساسية تجاه ألفا-غال - حساسية تحدث أحيانًا بسبب لدغة القراد.



الموافقة على خنزير معدل وراثيا للمنتجات الطبية

وصرح مفوض إدارة الغذاء والدواء الدكتور ستيفن هان قائلاً: "تمثل الموافقة الأولى على الإطلاق لمنتج التكنولوجيا الحيوية الحيوانية لكل من الغذاء وكمصدر محتمل للاستخدام الطبي الحيوي علامة فارقة للابتكار العلمي".

الخنازير ، المرخصة لشركة Revivicor Inc. ، وهي شركة تابعة لشركة United Therapeutics ، تسمى خنازير GalSafe. Revivicor هو فرع من PPL Therapeutics ، الذي أنتج أول حيوان ثديي مستنسخ من حيوان ثديي بالغ: النعجة دوللي ، في عام 1996.

وقال مسؤولو إدارة الغذاء والدواء في إفادة إعلامية إن المنتجات المصنوعة من أجسامهم يمكن استخدامها بأمان من قبل الأشخاص المصابين بمتلازمة ألفا-غال،و قد تشمل هذه المواد الهيبارين المميع للدم ، المصنوع من أمعاء الخنازير ، بالإضافة إلى زراعة الأنسجة أو الأعضاء.

لدى شركة تسمى Xenotherapeutics ثلاثة مرضى تم تسجيلهم في تجربة سلامة المرحلة الأولى لاستخدام جلد من خنازير GalSafe لتطعيم الجلد لعلاج ضحايا الحروق الذين يعانون من حساسية alpha-gal، فيما تعمل الشركة على تسجيل 3 آخرين في التجربة في مستشفى ماساتشوستس العام.

"في الولايات المتحدة ، تبدأ الحالة غالبًا عندما يلدغ قراد شخصًا ما وينقل سكر ألفا-غال إلى جسم الشخص. وفي بعض الأشخاص ، يؤدي هذا إلى تفاعل الجهاز المناعي الذي ينتج لاحقًا ردود فعل تحسسية خفيفة إلى شديدة تجاه ألفا-غال. وقالت الوكالة في بيان ان "السكر الموجود في اللحوم الحمراء".

كما وافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية على عدد قليل فقط من الحيوانات المعدلة وراثيًا - أحدها ، وهو سمك السلمون المعدل وراثيًا ، كان الوحيد الذي تمت الموافقة عليه مسبقًا لاستخدامه كغذاء.

قامت إدارة الغذاء والدواء بمراجعة علم السموم. وقال الدكتور ستيفن سولومون ، مدير مركز الطب البيطري التابع لإدارة الغذاء والدواء ، للصحفيين: "لقد فحصنا هذا المنتج وهذا منتج آمن لعامة الناس ، وإنتاج الغذاء البشري".

في عام 2009 ، وافقت إدارة الغذاء والدواء على أول منتج صنعته حيوانات معدلة وراثيًا - وهو مضاد للتخثر يستخدم للوقاية من تجلط الدم في المرضى الذين يعانون من مرض نادر يعرف باسم نقص مضادات الثرومبين الوراثي. المنتج المعروف باسم ATryn ، مصنوع من حليب الماعز المعدل وراثيا.