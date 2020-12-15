شكرا لقرائتكم خبر عن الأمريكيون يحصلون على الجرعات الأولى للقاح فايزر ضد كورونا .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صور عديدة وثقت رحلة لقاح شركة فايزر من المصنع حتى وصل لأذرع البشر، حيث تم إعطاء الجرعات الأولى من لقاح كورونا للأمريكيين ذوي الأولوية في بعض المستشفيات صباح أمس الإثنين بعد أن وافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية FDA ، يوم الجمعة، على اللقاح الذي طورته شركتا الأدوية فايزر وبيونتك، في السطور التالية نتعرف على رحلة لقاح فايزر.

بعد أن حصل لقاح فايزر على الموافقة لاستخدام الطوارئ بدأت الشاحنات التى تحمل اللقاح تغادر مركز التصنيع التابع لشركة فايزر في ميتشجان يوم الأحد وبعد أقل من 24 ساعة، كان بعض الأمريكيين ذوي الأولوية القصوى، بمن فيهم العاملون في مجال الرعاية الصحية في نيويورك، يحصلون على حقنة اللقاح، وفقا لموقع "إنسايدر" الأمريكي.

وتم توزيع الدفعة الأولى في مركز لونج آيلاند الطبي، في نيويورك وكانت ساندرا ليندسي، ممرضة العناية المركزة، أول أميركية يتم تلقيحها ومن المقرر أن يستغرق الأمر شهورًا حتى يصل اللقاح للجميع.

أصيب أكثر من 16 مليون أمريكي بفيروس كورونا الجديد منذ وصوله لأول مرة إلى الولايات المتحدة الشتاء الماضي، وفقًا لبيانات من جامعة جونز هوبكنز.

وقالت الدكتورة ديبورا بيركس ، منسقة الاستجابة لفيروس كورونا في البيت الأبيض، إن اللقاح ضروري لإنهاء الوباء، لكنه لن يوقف الارتفاع المستمر للحالات في الولايات المتحدة وليس عذراً لإنهاء الإجراءات الأخرى التي تهدف إلى الحد من انتشار الوباء.

إليكم صورًا لما يبدو عليه الحصول على لقاح فيروس كورونا في الولايات المتحدة





يتم تخزين اللقاحات في قوارير صغيرة ويتم حقنها بحقنة

يجب نقل اللقاحات في ظروف شديدة البرودة ويتم شحنها في مجمدات صناعية مصممة لنقل الأطعمة القابلة للتلف مثل التونة.









كان مركز لونج آيلاند الطبي في نيويورك، أول مستشفى يقوم بعمل لقاح كورونا في الولايات المتحدةعمال الرعاية الصحية هم من بين أول الأمريكيون الذين يتم تلقيحهم













لم تجد FDA أي مخاوف صحية من لقاح فايزر نيويورك، التي كانت في يوم من الأيام بؤرة الفيروس ، تواجه موجة ثانية لكورونا.كان الدكتور جيسون سميث أول من حصل على التطعيم من سكان ولاية كنتاكيحصل خمسة موظفين من مستشفى جامعة لويزفيل في كنتاكي على اللقاحتلقت جامعة ولاية أوهايو صندوقًا واحدًا من 975 جرعة من اللقاح





ولاية كونيتيكت لديها نهج تدريجي للتطعيم ، مع إعطاء الأولوية للعاملين في مجال الرعاية الصحية