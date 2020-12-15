شكرا لقرائتكم خبر عن اختراق شركة «داسو فالكون» الفرنسية للطيران وتشفير البيانات بفيروسات الفدية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف موقع «لو ميج أي تي» الفرنسي ان شركة «داسو فالكون» الفرنسية Dassault Falcon Jet Corp (احدى شركات داسو للطيران) قد تعرضت لاختراق وتشفير البيانات من قبل مجموعة تدعى «Ragnar Locker» وأنهم ظلوا مختبئين في النظام الخاص بشركة داسو فالكون Dassault Falcon Jet لأكثر من ستة أشهر. حيث انهم حددو نظاما تأثر بثغرة Shitrix في نهاية شهر مارس وقامو باستغلال الثغرة واستغرقو وقتا في ذلك نظرا لقوة النظام الامني ولكنه لم يكن قويا بما فيه الكفاية.

ووفقا للموقع فقد قام المخترقون بالتواصل مع الشركة ولكن لم يصلهم رد بعد، واكتفت الشركة بابلاغ عملاءها بوجود مشاكل تقينة في البريد والمواقع الالكترونية .

وقد تواصل الموقع مع المجموعة المخترقة «Ragnar Locker “ حيث قالو أنه»إذا استمرت Dassault Falcon Jet في التزام الصمت، فسوف يفاجاون بكمية البيانات التي تم جمعها منهم «. وقالو انهم بدأو التشفير بفيروسات الفدية منذ 7 ديسمبر وبالتالي أثروا على»جميع الخوادم ومشاركات الملفات الهامة«. وقد قالو بانهم مستعدون لمشاركة المزيد من التفاصيل حول هذا الهجوم الإلكتروني في حالة استمرار شركة داسو فالكون في تجاهلهم.

وقد تواصل الموقع مع شركة داسو للطيران ورد مدير اتصالات الشركة أن الهجوم كان في الواقع ضد شركة داسو فالكون Dassault Falcon Jet Corp وأنه «لذلك ليس من اختصاص شركة داسو للطيران التعليق على هذا الموضوع».

وقد نشر المهاجمون رسالة يهددون بعرض المعلومات التي استحوذو عليها للبيع في مزاد أو نشرها على الانترنت أو بيعها إلى أطراف ثالثة، منها «وثائق التطوير لطائرات فالكون النفاثة الجديدة وبشكل خاص Falcon 6x والتي تم الكشف عنها من قبل الشركة المصنعة للطائرات مؤخرا .

مجموعة مجرمي الإنترنت Ragnar Locker ransomware من المجموعات التي تمارس الابتزاز المزدوج، حيث قبل تشفير أنظمة ضحاياهم، يبدؤون بسرقة البيانات التي يهددون بعد ذلك بالكشف عنها من أجل تحسين فرصهم في الحصول على دفع مبلغ الفدية المطلوب.

ومن بين ضحايا هذه المجموعة مؤخرا، شركة كارلسون واغونليت ترافيل، التي استسلمت للابتزاز ودفعت 4.5 مليون دولار خلال الصيف الماضي. وفي فرنسا تعرضت شركة النقل CMA-CGM لضربة من هذه المجموعة في نهاية شهر سبتمبر.