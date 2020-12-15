شكرا لقرائتكم خبر عن 3 أشياء لا تفعلها إذا حصلت على لقاح كورونا.. أبرزها لا تخلع الكمامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رغم قرب وصول اللقاحات إلى ذوى الأولوية في بعض الدول المصنعة، مثل: الولايات المتحدة الأمريكية، التي حصل لقاح فايزر- بيونتيك فيها على تصريح للاستخدام في حالات الطوارئ من قبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية FDA، ومن المقرر أن يبدأ إعطاء اللقاح في أمريكا اليوم الاثنين، فإن الخبراء يؤكدون أن وباء كورونا لم ينتهِ بعد بتواجد اللقاحات، وهناك 3 أشياء لا يجب عليك فعلها حتى يتم السيطرة على وباء كورونا، وفقا لموقع "CNN" الأمريكي.

لا تتسرع في استشارة طبيبك للحصول على لقاح

سوف يستغرق الأمر شهورًا قبل أن يتمكن معظم الأشخاص من تلقي اللقاح، لذا تحلى بالصبر ولا تتسرع إلى مكتب طبيبك أو الصيدلية على أمل الحصول على اللقاح على الفور.

الأمر متروك للولايات الأمريكية لتخصيص حصتها من اللقاحات، لكن مركز السيطرة على الأمراض أوصى بأن يحصل العاملون في الرعاية الصحية في الخطوط الأمامية والمقيمون في مرافق الرعاية طويلة الأجل على اللقاح أولاً. تشمل المجموعات الأخرى ذات الأولوية العالية العاملين الأساسيين، وموظفي الطوارئ، وأولئك الذين يعانون من ظروف صحية أساسية تجعلهم أكثر عرضة لخطر المضاعفات أو الوفاة.

قال الدكتور أنتوني فاوتشي ، مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية ، لشبكة CNN الأسبوع الماضي ، إنه خلال الأشهر العديدة القادمة ، سيكون التركيز على تطعيم هؤلاء الأفراد ومن المرجح أن يكون الربيع عندما يصبح اللقاح متاحًا على نطاق واسع.

وقال فاوتشي: "كنت أتوقع أنه بحلول شهر أبريل ، سيكون ... موسمًا مفتوحًا ، بمعنى أنه يمكن لأي شخص ، حتى المجموعات غير ذات الأولوية العالية، تلقي التطعيم".

لا تتوقف عن ارتداء الأقنعة

ستستمر الأقنعة في كونها أدوات حاسمة في مكافحة كورونا، حتى عند حصولك على اللقاح.

أوضح الدكتور ساندرو سينتي، اختصاصي الأمراض المعدية وأستاذ الطب بجامعة ميشيجان الأمريكية، أنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كان الأشخاص الذين تم تطعيمهم ضد الفيروس لا يزال بإمكانهم نقل العدوى إلى شخص آخر.

وتتبعت التجارب فيروس كورونا فقط لدى الأشخاص الذين ظهرت عليهم الأعراض، ولكن وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها ، فإن حوالي 40٪ من الحالات تكون لأشخاص لا تظهر عليهم أعراض.

قال: "عليك أن ترتدي قناعك إذا حصلت على اللقاح وكنت محميًا ، فلا يزال بإمكانك نشر بعض الفيروسات التي تنتقل بعد ذلك إلى أنفك ثم تصيب شخصًا آخر."

ردد فاوتشي هذه الرسالة وقال إنه حتى لو تم تطعيمك في يناير أو فبراير، قد يكون هناك نصف البلد الذي لم يتم تطعيمه بعد ، مما يعني أن هناك الكثير من الفيروسات المنتشرة هناك".

وقال "حتى إذا تم تطعيمك، فقد تكون محميًا من الإصابة بالمرض، لكن قد لا تكون محميًا من العدوى".

من المحتمل أن الأشخاص الذين تم تطعيمهم لا يزالون قادرين على التقاط الفيروس في حين أنه قد لا يصيبهم بالمرض، لا يزال بإمكانهم نقله إلى شخص آخر من خلال السعال أو العطس.

وقال فاوتشي "كلما زاد عدد الأشخاص الذين يتم تطعيمهم ، قل التهديد سواء وصلت إلى النقطة المهمة إذا كان لديك أغلبية ساحقة من الأشخاص الذين تم تطعيمهم ولديك مظلة جيدة من مناعة القطيع ، يمكنك العودة إلى الوضع الطبيعي كما تريد."

لا تتوقف عن التباعد الاجتماعي

طوال فترة الوباء ، سار التباعد الاجتماعي جنبًا إلى جنب مع الأقنعة ، وهذا لا يتغير الآن حتى بعد الحصول على اللقاح.

قالت الدكتورة سارة مبايي ، في اجتماع يوم السبت مع اللجنة الاستشارية للقاحات بالوكالة، إنه لا يوجد لقاح فعال بنسبة 100٪ وأن الحماية ليست فورية.

يتطلب لقاح فايزر جرعتين تفصل بينهما ثلاثة أسابيع للوصول إلى فعالية 95٪ ، وسيستغرق الأمر من أسبوع إلى أسبوعين بعد الجرعة الثانية حتى يتم اعتبار الشخص "محصنًا بالكامل".

وأضافت "بالنظر إلى المعلومات المحدودة حاليًا حول مدى نجاح اللقاح في عموم السكان ؛ إلى أي مدى يمكن أن يقلل المرض أو الخطورة أو الانتقال ؛ وإلى متى تستمر الحماية ، يجب أن يستمر الأشخاص الملقحون في اتباع جميع الإرشادات الحالية لحماية أنفسهم والآخرين بما في ذلك الكمامة والتباعد الاجتماعي وغسل اليدين."