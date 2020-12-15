شكرا لقرائتكم خبر عن اكتشاف أول حالة إصابة بفيروس كورونا فى حيوان برى بأمريكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الزراعة الأمريكية أنها أكدت أول حالة إصابة معروفة بفيروس كورونا فلا حيوان برى، وهو حيوان المنك، ووفقا لتقرير لصحيفة time now news يزيد هذا الاكتشاف من المخاوف بشأن تفشى الفيروس فى حيوانات المنك، حيث قتل الفيروس أكثر من 15 ألفا من الحيوان المستزرع فى الولايات المتحدة منذ أغسطس.

ويحقق مسئولو الصحة العالمية فى المخاطر المحتملة التى قد تشكلها الحيوانات على البشر بعد أن شرعت الدنمارك الشهر الماضى فى خطة للقضاء على حيوانات المنك المستزرعة البالغ عددها 17 مليونًا، محذرين من أن سلالة فيروس كورونا المتحور يمكن أن تنتقل إلى البشر.

وقالت وزارة الزراعة الأمريكية فى إشعار إنها أكدت الحالة فى "المنك البرى حر النطاق" فى ولاية يوتا كجزء من مراقبة الحياة البرية حول المزارع المصابة، وأضافت وزارة الزراعة الأمريكية أنه تم أخذ عينات من العديد من الحيوانات من أنواع مختلفة من الحياة البرية وجميعها كانت سلبية.

وقالت الوكالة إنها أخطرت المنظمة العالمية لصحة الحيوان بالحالة الأخيرة، لكنها قالت إنه لا يوجد دليل على انتشار الفيروس فى التجمعات البرية حول مزارع المنك المصابة، وأكدت وزارة الزراعة الأمريكية في الإشعار: "على حد علمنا، هذا هو أول حيوان برى محلى حر النطاق تم تأكيده بفيروس كورونا"، حيث تم العثور على الفيروس أيضًا فى نمور حدائق الحيوانات والقطط والكلاب المنزلية.