شكرا لقرائتكم زيادة التصنيع.. لقاح فايزر بيونتيك يواجه التحدي الأكبر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - بعد أن تمت إجازة لقاح كوفيد-19 في الولايات المتحدة، كشف الرئيس التنفيذي لشركة بيونتيك الألمانية أن أكبر تحدٍ يواجهها وشريكتها فايزر الآن سيكون زيادة التصنيع لتلبية الطلب الضخم.

وقال أوجور شاهين لرويترز في مقابلة: "علينا حل مشكلة التصنيع. من الواضح جداً أن هناك حاجة لجرعات أكثر. ونعالج هذه المسألة وهي كيف ننتج جرعات أكثر".

كما أعلنت الشركتان أنهما ستنتجان ما يصل إلى 1.3 مليار جرعة من اللقاح العام المقبل.

يذكر أن إدارة الأغذية والعقاقير الأميركية كات قد أجازت الاستخدام الطارئ للقاح الجمعة، بعد أن أصبحت بريطانيا أول دولة تبدأ في استخدام اللقاح خارج التجارب السريرية في الأسبوع الماضي.

الدول الأوروبية

إلى ذلك أضاف شاهين أنه يتوقع أن تحصل الشركات على موافقة مشروطة من وكالة الأدوية الأوروبية بحلول نهاية الشهر، ويمكن أن تبدأ في طرح لقاح في الدول الأوروبية في أوائل العام المقبل.

ومن بين الطرق التي يأمل الرئيس التنفيذي لشركة بيونتيك أن يزيد بها المعروض، تقديم موعد الحصول على مصنع بيونتيك الذي تبلغ طاقته 750 مليون جرعة سنوياً، الذي تم شراؤه من شركة نوفارتيس في ماربورج بألمانيا.

وقالت شركة بيونتيك إنها ستبدأ في صنع اللقاح هناك في النصف الأول من عام 2021.

إلى ذلك أكد شاهين أنهم يعملون على تطويره وتشغيله وفقاً لجدول زمني سريع، مضيفاً أن "الخطة الأساسية هي 1.3 مليار جرعة. ونحن نعمل على خطة موسعة. لا يمكنني أن أبلغكم في الوقت الحالي بما هو ممكن ومقدار ما يمكننا توسيعه ولكننا سنحاول القيام بذلك بشكل كبير".