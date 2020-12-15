شكرا لقرائتكم خبر عن ممارسة الرياضة تحافظ على صحة العظام بعد جراحة إنقاص الوزن.. دراسة تكشف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أشارت دراسة حديثة إلى الآثار الضارة على صحة العظام بسبب جراحة إنقاص الوزن يمكن التغلب عليها بممارسة التمرينات لمعالجة هذا القصور، ونُشرت الدراسة في مجلة Bone and Mineral Research. ، وقامت باختيار 84 مريضًا يخضعون لجراحة إنقاص الوزن عشوائيًا لمجموعة تمارين أو مجموعة مراقبة لمدة 11 شهرًا قامت مجموعة التمرين بأداء تمارين عالية التأثير والتوازن والمقاومة ثلاث مرات في الأسبوع.

ووفقا لتقرير لصحيفة time now news بعد اثني عشر شهرًا من الجراحة ، كان لدى المشاركين في مجموعة التمارين قياسات كثافة معادن أعلى في العمود الفقري القطني والساعد مقارنة بأولئك في المجموعة الضابطة أيضًا ، كان لدى المشاركين الذين حضروا ما لا يقل عن نصف جلسات التمرين كثافة معادن أعلى في عنق الفخذ مقارنةً بالمجموعة الضابطة.

قال المؤلف الرئيسي فلورينسيو دينيز من جامعة بورتو البرتغالية: "أظهرت هذه النتائج أن برنامج التمرين المنظم قد يكون خيارًا علاجيًا صالحًا لتقليل فقدان العظام الناجم عن الجراحة ، والذي قد يكون مهمًا بشكل خاص لأن العديد من المرضى يخضعون لعملية جراحية في بداية مرحلة البلوغ أو حتى في سن الأطفال".

وأوضح الباحثون أن طبقا لإرشادات النشاط البدني الصادرة عن منظمة الصحة العالمية مؤخرًا ، يجب أن تكون التمارين المنتظمة أولوية للجميع ، بما في ذلك المرضى الذين خضعوا لعملية جراحية لفقدان الوزن.