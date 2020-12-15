شكرا لقرائتكم خبر عن لقاح كورونا الروسى سبوتنيك يحقق فاعلية 91.4% فى المرحلة الثالثة من التجارب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت تجارب المرحلة الثالثة والنهائية للقاح سبوتنيك الروسى لفيروس كورونا فاعلية بنسبة 91.4%، ووفقًا للتقارير Sputnik V هو المرشح الرائد فى روسيا للقاح كورونا، وأصبح هذا اللقاح أول لقاح حول العالم يتم اعتماده للاستخدام العام فى 11 أغسطس، حتى قبل انتهاء تجارب السلامة والفاعلية.

ووفقا لتقرير لصحيفة time now news تم تأكيد الفاعلية بناءً على تحليل بيانات نقطة التحكم النهائية للتجارب السريرية، كما أعلن مركز جماليا الوطنى للأوبئة وعلم الأحياء الدقيقة وصندوق الاستثمار المباشر الروسى (RDIF)، وهما المنظمتان اللتان طورتا اللقاح بشكل مشترك، فى بيان مشترك، أن فعالية تزيد عن 90%، كما يتضح من التحليل النهائي لبيانات نقطة التحكم لأكبر التجارب السريرية مزدوجة التعمية العشوائية والمراقبة للمرحلة الثالثة بعد التسجيل من لقاح سبوتنيك الخامس ضد فيروس كورونا الجديد.

ووفقا للتجربة أكد تحليل البيانات فى نقطة المراقبة الثالثة والأخيرة للتجارب السريرية للقاح Sputnik V فاعليته لأكثر من 90% وقد أثبتت التجارب السريرية ذلك فى نقاط متتالية مهمة إحصائيًا موضحة فى بروتوكول التجربة.

كما جاء في البيان المشترك أن تحليل فاعلية لقاح Sputnik V في نقطة المراقبة النهائية تم على أساس 78 حالة مؤكدة، تم تحديدها في مجموعة الدواء الوهمى (62 حالة) وفي مجموعة اللقاح (16 حالة)، وجاء في البيان المشترك أن "نسبة مجموعة الدواء الوهمي إلى المجموعة الملقحة هي 1 إلى 3".

وتم تطعيم أكثر من 26 ألف متطوع فى 29 مركزًا طبيًا فى روسيا حتى الآن فى تجارب المرحلة 3 فى بلدان مثل بيلاروسيا والإمارات العربية المتحدة وفنزويلا، بينما تُجرى تجارب المرحلة 2/3 فى الهند فى إطار مختبرات دكتور ريدى.

كما أشار البيان إلى أنه لم يتم تحديد أي آثار جانبية ضارة غير متوقعة كجزء من البحث حتى الآن، ومع ذلك فقد لوحظت بعض الآثار الجانبية الأساسية للتطعيم مثل الألم عند نقطة الحقن وأعراض تشبه أعراض الإنفلونزا مثل الحمى والتعب والصداع وما إلى ذلك.