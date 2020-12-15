شكرا لقرائتكم خبر عن نظام "أتكينز" الغذائى منخفض السعرات ويساعد على فقدان الوزن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحظى نظام أتكينز الغذائي بشعبية كبيرة بين الأشخاص الذين يستمتعون بتناول أنواع مختلفة من الطعام، الفكرة الأساسية وراء حمية أتكينز هي فرض قيود على تناول أنواع معينة من الكربوهيدرات للمساعدة في عملية إنقاص الوزن والحفاظ عليه، وفقا لتقرير لصحيفة time now news، كما أنه يساعد في تحسين عادات الأكل.

ويشجع هذا النظام الغذائي على تناول الدهون الصحية التي يمكن أن تساعد في تحسين مستويات الكولسترول الجيد HDL في الدم علاوة على ذلك ، فهو يشجع على تناول البروتين ، مما يعني استهلاك سعرات حرارية أقل لأن البروتين يؤدي إلى الشعور بالشبع يتكون نظام أتكينز الغذائي من أربع مراحل.

المراحل الأربع لنظام أتكينز الغذائي

المرحلة 1: تسمى هذه المرحلة مرحلة الاستقراء. في هذه المرحلة ، يجب استهلاك الأطعمة الغنية بالبروتينات والدهون، ولكن منخفضة الكربوهيدرات يجب تشجيع استهلاك الخضر الورقية. كمية الكربوهيدرات المسموح بها هي 20 جرامًا أو أقل يوميًا لمدة أسبوعين.

المرحلة الثانية: تسمى هذه المرحلة مرحلة الموازنة. في هذه المرحلة ، يجب استئناف إضافة الخضراوات التي تحتوي على نسبة منخفضة من الكربوهيدرات ، وبعض الفواكه والمكسرات في النظام الغذائي.

المرحلة 3: تسمى هذه المرحلة مرحلة الضبط الدقيق هذا عندما تكاد تكون قد حققت وزنك المستهدف. يجب تشجيع إضافة الكربوهيدرات في النظام الغذائي.

المرحلة 4: تسمى هذه المرحلة مرحلة الصيانة. يمكنك استئناف تناول أكبر قدر من الكربوهيدرات الصحية التي لن تؤثر على وزنك.

فوائد حمية أتكينز

يمكن أن يقلل نظام أتكنز الغذائي من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والسكري وارتفاع ضغط الدم.

يمكن لنظام أتكينز الغذائي أن يعزز فقدان الوزن الصحي.

يمكن أن يساعدك في إدارة مستويات الدهون الثلاثية والسكر في الدم.

من السهل اتباع نظام أتكينز الغذائي ، لذلك فهو ليس مرهقًا عقليًا أو محبطًا.

ماذا يمكنك أن تأكل أثناء اتباع حمية أتكينز

تشمل الأطعمة المسموح بها البيض والسردين والسلمون وزيت جوز الهند وزيت الأفوكادو والدجاج والسبانخ والهليون واللفت وبذور عباد الشمس واللوز والجوز والشوكولاتة الداكنة والشاي الأخضر والقهوة .

ما يجب عليك تجنبه أثناء اتباع حمية أتكينز

الأطعمة التي يجب تجنبها هي الحلوى والمشروبات الغازية وزيت فول الصويا والقمح والأرز والبطاطس والموز والعنب والتفاح واللفت والجزر والعدس والحمص والفول.