شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تسيطر على التوتر ؟ 5 عادات هتساعك "تبقى رايق" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير صادر عن المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية الأمريكى، عن معاناة الأشخاص من التوتر والقلق وزيادة الشعور بالغضب، جراء تفشى جائحة كورونا خلال العام الجارى، حيث يتسبب الوباء العالمى في شعور الأفراد بالإحباط والتوتر وبالتالي انخفاض تدفق الدم إلى الوظائف التنفيذية في الفص الأمامي التي تعتبر مسئولة عن الإبداع والتنظيم العاطفي، والوظائف المعرفية، طبقا لما ورد فى موقع cnn.

وحدد التقرير نحو 5 عادات وممارسات لابد من اللجوء اليها لتخفيف الشعور بالذعر والقلق في حالة حدوث أى جائحة عالمية، والتي تتغلب على الشعور بالإحباط والتوتر تمكن اى شخص من استعادة السيطرة، ومنها:

1.التنفس بعمق، والذى يمكنك من التخلص من الاجهاد عن طريق تكثيف النظام العصبى السمبتاوي، عن طريق التنفس العميق البطيء والاسترخاء التدريجي والتي تجعل الجهاز العصبى يستعيد التوازن مرة أخرى، ويتم ذلك من خلال العد البطئ لست مرات مع التأكد من وضع المعدة.

2. تحديد العلامات التي تدل على توترك والسيطرة عليها حتى تقلل من توترك، نظرا لارتباط إشارات الجسد بالحالة النفسية للفرد، فعلى سبيل المثال توتر رقبتك أو تضيق كتفك او الشعور بالصداع يدل على تعرضك للقلق والذعر، لذا يجب السيطرة على تلك الاعراض حتى تسيطر على جسدك وبالتالي تخفض من توترك.

3. ابطاء حركاتك والتي تسهم في التخلص من شعورك بالذعر والقلق، فعندما تمارس بعض العادات مثل الحركة أو التحدث ببطء فهذا يساعدك في التفكير بهدوء ويسمح لجسد بالانتقال من مرحلة القتال الى وضع الاسترخاء.

4. الإبقاء في وضعك على قدر ما يمكن، فعند تعرضك للضغط والتوتر عليك الالتزام في مكان لفترة متوسطة والذى يحسن من توترك ويعيد شعورك بالاتزان.

5. ترتيب الأفكار وإعداد قائمة بالمهام المطلوبة منك، إذا شعرت بالقلق تجاه امرا ما احضر ورقة وقلم ودون المهام التي يجب عليك فعلها لتخطى تلك الأزمة، وهو ما يساعدك على انجاز المهمة وترتيب افكارك بشكل هادئ.