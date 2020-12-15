لعظام ومفاصل أقوى..إليك هذه الأطعمة

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 15 ديسمبر 2020 09:11 صباحاً - يعتبر فيتامين سي أحد الفيتامينات الهامة جداً للجسم، حيث يعمل على تسريع عملية التمثيل الغذائي ويعزز فقدان الوزن، وغيرها من العوامل المذهلة التي تجعله عنصرًا غذائيًا مهمًا للحياة الصحية بشكل عام.

ويحتل ”فيتامين سي“ عناوين الصحف منذ فترة طويلة، إذ إن الفيتامين القابل للذوبان في الماء يعمل كمضاد للأكسدة، وهو مسؤول عن طرد السموم وتقوية المناعة ومنع أضرار الجذور الحرة في الأجسام.

ويساعد ”فيتامين سي“ في تعزيز صحة العظام، حيث إنه عنصر غذائي مهم لتكوين ”الكولاجين“، وهو بروتين يربط العديد من الأنسجة، وضروري أيضًا لعظام صحية، ويمكن أن يحافظ على المشاكل المتعلقة بالمفاصل المتعلقة ببرودة الشتاء.

وبحسب دراسة نُشرت في مجلة التغذية، فإن زيادة استهلاك ”فيتامين سي“ قد تساعد في تقليل فقدان العظام، خاصة عند الرجال المسنين، كما أن ”فيتامين سي“ أحد مضادات الأكسدة التي تقلل من الإجهاد التأكسدي وتحمي من الالتهابات التي تأخذ الكالسيوم بعيدًا عن العظام.

وهناك العديد من الأطعمة الغنية بـ“فيتامين سي“ للحفاظ على العظام قوية وصحية خلال موسم الشتاء، وأبرزها 6 أطعمة، هي:

فاكهة أملا

تحتوي فاكهة أملا على ما يصل إلى 46% من الجرعة اليومية من ”فيتامين سي“، وهو ما يدعو إلى إدراج تلك الفاكهة في النظام الغذائي اليومي للحصول على العديد من الفوائد.

الفاكهة الحمضية

الفاكهة الحمضية مليئة بـ“فيتامين سي“، الذي يعتبر أحد مضادات الأكسدة القوية التي تدعم المناعة وتعزز امتصاص الكالسيوم، وهو ما يتطلب تناول الكثير من الفواكه والخضروات الطازجة.

الجزر

يزود الجزر جسم الإنسان بـ“فيتامين سي“، الذي ساعد على صنع ”الكولاجين“ وهو بروتين مسؤول عن صحة العظام والمفاصل والأسنان.

الخضروات الورقية

الخضروات الورقية، مثل السبانخ والكزبرة والميثي والخردل وغيرها، هي مخزن للفيتامينات ”Cو AوK“ وغيرها، التي يمكن أن تفعل المعجزات للصحة.

البروكلي

من الأطعمة الفائقة الأخرى، البروكلي هو كنز دفين لكل المغذيات الأساسية، ما يؤكد ضرورة تضمينه في النظام الغذائي اليومي للحصول على الفيتامينات والألياف والمعادن.

ويوفر كوب واحد فقط من البروكلي المفروم 92 ميكروغراما من ”فيتامين سي“؛ أي أكثر من 100% من الحاجة اليومية للإنسان، وبالتالي فإن استهلاك كمية كافية من ”فيتامين سي“ يحسن صحة العظام من خلال تحسين امتصاص الكالسيوم والحد من إفراز الكالسيوم في البول.

الفلفل الحلو

يعتبر الفلفل الحلو مصدرًا غنيًا بالفيتامينات ومضادات الأكسدة، ولكونه غنيا بالكالسيوم، فإنه يساعد في الحفاظ على سلامة الأسنان والعظام وتقويتها والحفاظ على صحة الفم بشكل عام، كما أنه يعد خيارًا رائعًا للذين يتبعون نظامًا غذائيًا.

ويحتوي الفلفل الأخضر على الكثير من فيتامين ”أ ، ب“ المركب، ويساعد في تخفيف الألم والتورم المرتبط باضطرابات العظام الشديدة، مثل هشاشة العظام والتهاب المفاصل الروماتويدي.