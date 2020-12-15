شكرا لقرائتكم خبر عن الكيوى فاكهة الشتاء الأفضل للصحة.. يقوى المناعة ويعالج الربو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتوفر الكيوي بكثرة خلال فصل الشتاء ويحمل العديد من الفوائد الصحية للجسم، حيث يمكن أن يتسبب التغيير المفاجئ أو التدريجي في الطقس خلال فصل الشتاء في إضعاف جهاز المناعة، وهو ما يتطلب ضرورة أن يحتوي النظام الغذائي الشتوي على أطعمة ذات خصائص تعزز المناعة أبرزها الكيوى.

ووفقا لتقرير لصحيفة TIME NOW NEWS عند الحديث عن نظام غذائي مثالي في فصل الشتاء ، يجب أن تكون الأطعمة التي يمكن أن تساعد في تعزيز صحة المناعة على رأس الأولويات، فيتامين ج لديه القدرة على تعزيز نظام المناعة مما يجعل الأمر أكثر وضوحًا بشأن دمج الأطعمة التي تعد مصدرًا غنيًا لفيتامين سي الكيوي فاكهة صديقة للسعرات الحرارية ، وبالتالي ، يمكن للأشخاص الذين يعملون على خطط إدارة الوزن الاستفادة أيضًا من الفاكهة يمكنك دمج الكيوي في حياتك اليومية عن طريق إدراجه في سلطات الفاكهة أو الإفطار أو تناوله في أشكال المخفوقات والعصائر.

فوائد الكيوي الصحية

تحتوي فاكهة الكيوي الواحدة التي تزن حوالي 68 جرامًا على 42 سعرة حرارية تقريبًا يمكننا أن نستنتج أن الكيوي فاكهة صديقة للسعرات الحرارية.

يحسن الهضم: الكيوي مصدر غني بالألياف ومضادات الأكسدة يمكن أن تساعد هذه في تحسين صحة القناة الهضمية والتي يمكن أن تساعد بشكل أكبر في تحسين الهضم عن طريق منع المضاعفات مثل الغازات والإسهال والغثيان والانتفاخ والإمساك.

تقوية المناعة: الكيوي هو مصدر لفيتامين سي فيتامين سي يعمل بأعجوبة عندما يتعلق الأمر بخصائص تعزيز المناعة. أدخل الكيوي في نظامك الغذائي للحصول على جرعتك الأساسية من فيتامين سي.

صحة القلب: يمكن أن يساعد الكيوي في إدارة مستويات ضغط الدم في الجسم علاوة على ذلك ، يمكنهم المساعدة في الحفاظ على وزن صحي نظرًا لكون الكيوي غني بالمغذيات ، فيمكن أن يساعد أيضًا في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب.

يساعد في علاج الربو: يمكن لأي شخص يعاني من الربو أن يستفيد بشكل كبير من الكيوي لأنه يمكن أن يساعد في تهدئة النظام بسبب وجود مضادات الأكسدة وفيتامين سي بسبب خصائصه المعززة للمناعة ، يمكن أن يساعد الكيوي في مكافحة الحساسية بشكل فعال.

صحة العين: يمكن أن يؤدي غرس الكيوي في نظامك الغذائي إلى تحسين صحة عينيك.يحتوي الكيوي على لوتين وزياكسانثين المعروفين بتعزيز الرؤية الصحية علاوة على ذلك ، يمكن أن يساعد الكيوي في مكافحة التنكس البقعي الذي يمكن أن يؤدي إلى فقدان البصر.