شكرا لقرائتكم خبر عن 5 نصائح تساعدك فى تجنب الإمساك وألم المعدة ..أهمها تناول الزنجبيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشار تقرير نشر في موقع boldsky إلى أهمية النظام الغذائي في تجنب تعرضك للإمساك وألم المعدة المستمر، من خلال اتباع وجبات غذائية وتناول مشروبات معينة تساعدك في مواجهة حالات الإمساك البسيط التي تتكرر بشكل يومى، نظرا لأن حركة الأمعاء الصحية قد تجعلك لاتعانى من آلام المعدة والقولون.

وحدد التقرير بعض الأطعمة التي يجب عليك تناولها لتجنب حالات الإمساك:

1.الأطعمة الغنية بالألياف، نظرا لأنها تحتوى على مركبات تسهم في تحفيز حركة الأمعاء، كما يشير خبراء الصحة، يجب أن يحصل البالغون على 25 إلى 31 جرامًا من الألياف يوميًا يمكن أن تفيد إضافة الأطعمة الغنية بالألياف إلى نظامك الغذائي حركات الأمعاء لأن هذه الأطعمة تغادر المعدة دون هضمها وتصل إلى القولون، وتغذي البكتيريا الجيدة وبالتالي تسهل عليك إخراج البراز، ومن الأطعمة الغنية بالألياف التي يمكنك إضافتها إلى نظامك الغذائي البطاطا الحلوة، الجزر، البروكلي، العدس، الحمص، الفاصوليا، الشوفان.



العدس

2. تجنب تناول الوجبات في أوقات متأخرة، حيث يشير خبراء الصحة إلى اضرار تناول الطعام ليلا والتي قد يكون السبب الرئيسى في تعرضك للإمساك، حيث تستغرق معظم الأطعمة عدة ساعات للهضم، لذا فان عند النوم تحدث عملية الهضم بشكل بطئ يؤثر على سلامة الأمعاء، والذى قد يصيبك أيضا بالارتجاع الحمضي أو ارتجاع المريء.



الاكلات

3.الزنجبيل، فإن إضافة الزنجبيل الطازج إلى كوب الماء في الصباح، يسهم في عملية الهضم نظرا لأنه يحتوى على مضاد للالتهابات والذى يساعد المعدة على الانقباض، ويسهل حركة الأمعاء.

الزنجبيل

4.السوائل، حيث يمكن أن تساعد عصائر الفاكهة التي تحتوي على نسبة جيدة من الألياف تساعدك في حركة الأمعاء.

السوائل

5.خل تفاح، فلإن تناوله باستمرار في الساعات الأولى من الصباح يمكن أن يساعدك في زيادة حمض المعدة، ويقتل البكتيريا الضارة ويجعل المعدة أكثر قلوية، وكل ذلك يمكن أن يساعد في تحسين عملية الهضم بشكل عام.