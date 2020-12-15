شكرا لقرائتكم خبر عن احذر .. 5 أطعمة تجنبها عند الإصابة بالتهاب المفاصل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التهاب المفاصل هو التهاب في المفصل يسبب الألم أو التيبس، ويستخدم لوصف حالات متعددة مثل هشاشة العظام أو النقرس أو التهاب المفاصل الروماتويدي أو التهاب المفاصل الصدفي، كما يتأثر من النظام الغذائي ومستوى النشاط والماء والمرض والتدخين، ارتبطت الأنظمة الغذائية الغنية بالدهون والسكر والحبوب المكررة والملح بزيادة الالتهاب، وفي هذا التقرير وفقا لموقع verywellhealth الأطعمة والمشروبات التي يجب تجنبها عند الإصابة بالتهاب المفاصل كالتالى:

اللحوم الحمراء

اللحوم الحمراء غنية بالدهون، وربطت الدراسات البحثية بين تناول اللحوم الحمراء وزيادة مستويات الالتهاب، مما قد يؤدي إلى تفاقم تورم المفاصل وأعراض التهاب المفاصل.



اللحوم الحمراء

كما وجدت الدراسة أن استبدال اللحوم الحمراء بحصة من الدجاج أو السمك أو البقوليات أو المكسرات كان مرتبطًا بعلامات حيوية أقل للالتهابات.

منتجات الألبان والجبن عالية الدسم

تعتبر منتجات الألبان فئة صعبة لأن مجموعة متنوعة من المنتجات الزبادي إلى الجبن إلى الحليب إلى الآيس كريم كلها توجد بها كمية الدهون والسكر، بشكل كبير بناءً على المنتج، وتساعد في أعراض التهاب المفاصل.



منتجات الالبان

الملح

يعد الملح معدنًا مهمًا في النظام الغذائي، ولكن عندما يتم استهلاك الكثير منه يمكن أن يكون ضارًا بمجالات متعددة من الصحة، ربطت الأبحاث تناول كميات كبيرة من الملح بزيادة الاستجابة الالتهابية، وأظهرت دراسة أخرى زيادة خطر الإصابة بالتهاب المفاصل الروماتويدي.



الملح

المشروبات الغازية

تحتوي المشروبات الغازية وعصائر الفاكهة والشاي الحلو والمشروبات المحلاة الأخرى التي تواجد بها كمية كبيرة من السكر، يوصى بالحد من إجمالي تناول السكر المضاف بحد أقصى 9 ملاعق صغيرة من السكر يوميا، وجدت دراسة أن تناول المشروبات المحلاة بكميات قليلة إلى معتدلة يعزز الالتهاب.



المشروبات الغازية

الأطعمة المقلية

غالبًا ما يتم طهي الأطعمة المقلية بالزيوت التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة والأحماض، وقد ارتبط كلاهما بزيادة الالتهاب وزيادة أعراض التهاب المفاصل، ومن المقرر أن استخدم قلي الأطعمة بالهواء أو خبزها لتقليل الدهون.